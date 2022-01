Instituto Valenciano de Lipedema, uno de los centros pioneros en el tratamiento multidisciplinar de esta enfermedad Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 10:56 h (CET)

La aparición de patologías poco comunes parece no ceder. El Lipedema fue reconocida en el año 2018 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad rara que afecta, generalmente, a 1 de cada 10 mujeres, provocando daños en el tejido adiposo con la aparición de una grasa anormal localizada en los miembros inferiores.

Esta patología no tiene cura conocida en la actualidad, sin embargo, puede tratarse con procedimientos que contribuyen a aliviar los síntomas y hace que su progresión sea más lenta. Para ello, el Hospital Fontana, sede del Instituto Valenciano de Lipedema, cuenta con un equipo de profesionales que conocen los procedimientos y realizan investigaciones para determinar cómo combatir esta enfermedad.

Cómo afecta el Lipedema a la salud de las personas Esta enfermedad actúa de forma progresiva sobre el tejido adiposo, formándose una acumulación de grasa anormal, en su mayoría, desde la cadera hasta los tobillos, aunque también suelen aparecer en menor medida en las extremidades superiores (específicamente en los brazos), sin afectar las manos ni los pies. Quienes padecen de esta patología tienen los miembros afectados, mucho más gruesos que el resto del cuerpo, teniendo una apariencia desproporcionada, lo que causa un impacto visual en el entorno del paciente.

Las causas por las cuales se desarrolla esta enfermedad aún son una incógnita en el mundo de la medicina, sin embargo, se ha logrado determinar que existe un componente genético y hormonal que pudiera incidir en estos cambios, y que son detonados por situaciones como el embarazo, la pubertad, la menopausia, entre otras. Por otro lado, el Lipedema no tiene una clasificación que tipifique su grado de intensidad, sin embargo, el gremio médico suele dividirla en tres grados de acuerdo al nivel de acumulación de grasa presente en los tejidos.

El tratamiento para esta enfermedad Esta patología, por su apariencia, puede llegar a confundirse con la aparición de celulitis u obesidad y no responde a ningún tratamiento dietético o ejercicios reductores. De hecho, cuando esta enfermedad evoluciona, produce dolores agudos en los tejidos blandos, hipersensibilidad, sensación de pesadez, hormigueo o fatiga; todo esto sin mencionar la afectación que tiene en la silueta.

La aparición de esta enfermedad hizo que el equipo médico se especializara en su tratamiento, por ello, cuenta con un equipo de profesionales, dirigido por el Dr. Alexo Carballeira e integrado por cirujanos vasculares, cirujanos plásticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, entre otros; para así poder brindar una atención integral de calidad al paciente. Cuando se realiza el procedimiento quirúrgico, se realiza una liposucción especial para la grasa del Lipedema utilizando la técnica ACualipo, ya que la presión del agua ayuda a desprenderla con facilidad. Para más información, en su página web están disponibles las formas de contacto y también se puede acudir directamente a la sede física ubicada en la ciudad de Valencia.

