Organizaciones vascas desarrollan medidas de ciberseguridad destinadas a componentes y sistemas eléctricos

martes, 18 de enero de 2022, 11:18 h (CET) Con el proyecto CINCOSEI se ha pretendido dar una respuesta específica en el ámbito de la ciberseguridad al sector eléctrico. Han participado: Electrotécnica Arteche Smart Grid, Ormazabal Protection & Automation, Ingeteam Power Technology, ZIV Aplicaciones y Tecnología, IKOR SISTEMAS ELECTRÓNICOS, RKL Integral, IKERLAN y el Clúster GAIA Finalizado en diciembre, el proyecto ha contado con el apoyo del Gobierno Vasco a través del programa de apoyo a la I+D Hazitek 2020 y ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Numerosas empresas de diferentes sectores perciben y comparten en la actualidad la necesidad de abordar a corto plazo la ciberseguridad de producto para seguir siendo competitivas. Se trata, por tanto, de un interés compartido en un ámbito (la ciberseguridad), que requiere de una elevada especialización tecnológica, mucha capacitación y herramientas innovadoras. En el caso de las empresas del sector eléctrico (principalmente fabricantes de componentes), están percibiendo esta necesidad a más corto plazo, ya que en este ámbito se sitúan un paso por delante de otros sectores. Este ámbito ofrece la oportunidad de tejer colaboraciones cruzadas con el interés compartido de las empresas como eje vertebrador para mejorar la ciberseguridad de producto.

Ante esta realidad, diversas entidades y empresas de la Comunidad Autónoma Vasca han trabajado en el proyecto Ciberseguridad Integral en Componentes y Sistemas Electrónicos Industriales (CINCOSEI). Su objetivo: desarrollar medidas de ciberseguridad orientadas a componentes electrónicos, que se adapten a los requisitos específicos de los mismos (tiempo-real, seguridad funcional, robustez, resiliencia), sin penalizar la funcionalidad ni la usabilidad. La colaboración público-privada es un valor fundamental para reforzar las sinergias en los diferentes productos.

Para conseguirlo, en CINCOSEI han participado varias empresas proveedoras de componentes en redes eléctricas que han implementado las medidas de ciberseguridad integral desarrolladas en el marco del proyecto: Electrotécnica Arteche Smart Grid, Ormazabal Protection & Automation, Ingeteam Power Technology y ZIV Aplicaciones y Tecnología. Asimismo, han tomado parte la empresa fabricante IKOR SISTEMAS ELECTRONICOS, y RKL Integral como proveedora de servicios, con la colaboración activa de IKERLAN y el Clúster GAIA.

La colaboración durante el proyecto ha permitido desarrollar procedimientos adaptados a las necesidades particulares de cada empresa, ya que es necesario contemplar la gestión de la ciberseguridad en todo el ciclo de vida de producto, empezando en la concepción, y cubriendo las fases de desarrollo, fabricación, operación y reciclado. Del mismo modo, se ha incrementado la capacitación, el uso de tecnologías y el conocimiento de las empresas participantes con el objetivo compartido de generar una cultura de ciberseguridad de producto.

Además de los objetivos tecnológicos, con el proyecto CINCOSEI se ha incrementado la competitividad de las empresas participantes para mejorar su posición en el mercado; generando metodologías, herramientas, modelos y procesos, además de las competencias necesarias en el ecosistema vasco, para acompañar a las empresas de este y otros sectores que desarrollen producto electrónico, para la incorporación de las técnicas más avanzadas de ciberseguridad en sus productos.

Fruto del proyecto se espera asimismo generar nuevos negocios en base a los servicios demandados por las empresas para proteger, certificar, monitorizar y responder a las incidencias de ciberseguridad asociadas a sus productos. Es un ámbito donde se prevé un crecimiento muy fuerte en los próximos años. Según ENISA se espera que el 30% del esfuerzo de desarrollo del producto en este sector venga determinado por su nivel de ciberseguridad y que anualmente se dedique un 20% del presupuesto a operación. Dada la creciente digitalización de la red se espera un crecimiento robusto y un negocio creciente.

Desde el Clúster GAIA subrayan la cultura de innovación colaborativa en Euskadi que este y otros proyectos ponen de relieve, así como el hecho de que la Comunidad Autónoma Vasca cuente con un ecosistema idóneo para abordar proyectos retadores de forma exitosa.

La seguridad de productos como valor añadido

CINCOSEI ha permitido contar con un ciclo de vida de desarrollo de producto ciberseguro definido e implantado en las empresas: “Este es uno de los resultados más destacables y que posee un mayor impacto en las posibilidades de explotación que ofrece el proyecto. Este ciclo de vida permitirá fabricar productos más seguros, ofreciendo un valor añadido destacable respecto a la competencia. Asimismo, CINCOSEI acelerará la adaptación de las empresas y sus procesos de desarrollo a las nuevas necesidades de la industria conectada”, apuntan desde GAIA y CYBASQUE.

Además, explican, “como complemento a la implantación del ciclo de vida de desarrollo de producto ciberseguro, se crearán nuevos procedimientos de fabricación, operación y mantenimiento. Mejorar el nivel de seguridad de estos procesos implica, por ejemplo: una correcta gestión de la información sensible, una carga apropiada de la propiedad intelectual en los dispositivos durante el proceso de fabricación, una monitorización de los eventos relevantes, una gestión rigurosa de las incidencias de ciberseguridad, etc. Todas estas mejoras en los procedimientos tienen un gran impacto positivo en el producto resultante y, al mismo tiempo, posibilitan la creación de nuevos servicios y negocios”, apuntan desde el Clúster GAIA.

“Esta iniciativa es fruto del compromiso del Gobierno Vasco y del BCSC por transformar nuestra industria hacia una industria cibersegura, que incremente su competitividad y vanguardia tecnológica”, subrayan desde CYBASQUE.

El trabajo del proyecto CINCOSEI permitirá asimismo, y entre otros aspectos, anticiparse a normativas futuras de referencia que afecten a los productos y procesos.

