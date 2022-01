Gym Aesthetics y OliveX Holdings Limited (OLX.NSX) colaboran en los NFT en The Sandbox Comunicae

martes, 18 de enero de 2022, 10:58 h (CET) Gym Aesthetics, una marca alemana de ropa de fitness moderna y dinámica, se complace en anunciar su colaboración con OliveX (BVI) Limited, una filial propiedad de OliveX Holdings Limited (NSX: OLX), para llevar la ropa de fitness de la marca Gym Aesthetics al metaverso Los artículos digitales de Gym Aesthetics serán diseñados, fabricados y distribuidos por OliveX mientras que las experiencias se ofrecen a los usuarios dentro de la parcela de 12 x 12 propiedad de OliveX en The Sandbox a través de la venta de NFT. The Sandbox es un mundo virtual descentralizado de bienes raíces y juegos de Animoca Brands y se ha asociado con marcas y propiedades intelectuales de importancia mundial como Snoop Dogg, Steve Aoki y The Walking Dead.

Los usuarios podrán visitar la parcela de 12 x 12 propiedad de OliveX y el Social Hub, que incluirá un mercado para los NFT de la marca Gym Aesthetics y proporcionará un espacio digital para las experiencias de Gym Aesthetics.

Los NFT de Gym Aesthetics proporcionarán a los jugadores la posibilidad de disfrutar de sus recompensas en una gama más amplia de juegos, incluyendo la utilidad dentro del ecosistema más amplio de OliveX, incluyendo Dustland Runner y Dustland Rider, así como en The Sandbox.

"Para satisfacer la demanda del mercado de fitness las 24 horas del día, Gym Aesthetics planea iniciar una nueva "Plataforma Interactiva de Fitness" para el establecimiento de un ecosistema de fitness digital. El lanzamiento de los NFT es nuestro primer paso para introducirnos en la nueva era del fitness digital", ha explicado Miranda Wong, directora general de Gym Aesthetics.



Acerca de Gym Aesthetics

Gym Aesthetics es una marca alemana de ropa de fitness, moderna y dinámica, que responde a las necesidades estéticas y funcionales de sus clientes en todo el mundo. Gym Aesthetics es la creación de dos ingenieros de Bosch, Phil y Aleks, que trabajan en la industria del automóvil, y de dos youtubers y atletas profesionales, Karl y Ralf. Sus llamativos y anchos pantalones cortos, que abrazan los muslos, y camisetas sin mangas iniciales irrumpieron con enorme éxito en la comunidad culturista alemana y alcanzaron en poco tiempo un estatus de culto. 2017 marcó un nuevo capítulo para Gym Aesthetics cuando una empresa de fondos asiáticos detectó su potencial e invirtió en la marca alemana para reforzar aún más su imagen de marca, ampliar su gama de productos y su cuota de mercado a escala mundial. Posteriormente, la sede se trasladó a Hong Kong, con sucursales en Stuttgart (Alemania) y Pekín (China). Gym Aesthetics tiene una importante presencia en las redes sociales y se ha asociado con destacados profesionales del fitness como Sergi Constance, culturista español de renombre mundial, competidor del Mr. Olympia, influencer mundialmente conocido con 5,1 millones de seguidores y actual embajador de la marca Gym Aesthetics. En la actualidad, Gym Aesthetics está adoptando de forma proactiva el marketing y la venta minorista omnicanal, y está dando pasos espectaculares en su estrategia de globalización. En consonancia con esta estrategia, Gym Aesthetics pretende ahora llevar sus productos de ropa de clase mundial al metaverso del fitness.

Acerca de OliveX Holdings Limited

OliveX (NSX:OLX) es una empresa de salud y fitness digital que vende productos y aplicaciones innovadoras para ofrecer una experiencia de usuario única mediante el uso de inteligencia artificial, gamificación y contenido premium. Con su producto estrella, el espejo de fitness inteligente KARA, y las aplicaciones asociadas basadas en la suscripción, OliveX ofrece una plataforma que vincula y compromete a los consumidores con marcas, influencers y entrenadores de fitness, y que permite que cualquier espacio se convierta en un estudio personal de fitness. OliveX tiene un alcance de mercado que abarca más de 170 países.

