Pulseras de tela personalizadas para usar en eventos Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 10:00 h (CET)

Las pulseras de tela destacan por ser completamente funcionales y económicas. Se trata de un accesorio que muchas personas usan de manera habitual como complemento y, al ser personalizables, se convierten en un regalo ideal para eventos especiales. De este modo, es posible utilizarlas como herramienta de promoción.

En esta línea, The King Pulseras opera desde 2012 ofreciendo una alta calidad en pulseras de tela personalizadas con un eficiente servicio de entrega y precios competitivos.

Una pulsera de tela es un excelente regalo La pulsera de tela es un artículo que es posible integrar en distintos eventos. Siempre son un excelente regalo debido a que permiten difundir el nombre y logo de una marca, una frase característica o un lema. Además, como es un accesorio de moda, es muy probable que muchas personas las lleven en sus muñecas. The King Pulseras ha abastecido con sus productos a numerosas hermandades, asociaciones, peñas deportivas, empresas y partidos políticos.

Las pulseras de tela personalizadas se adaptan a eventos tan distintos como una boda, una visita guiada, un concierto, un festival o una feria empresarial. En todos los casos, constituyen una muy buena alternativa publicitaria o una excelente manera de obsequiar con un recuerdo.

Las pulseras de tela personalizadas en The King Pulseras El proceso de compra en The King Pulseras es sumamente sencillo. Simplemente hay que elegir las características (escudos, símbolos, textos…) y las cantidades. Si se necesita alguna característica en particular, es posible comunicarse directamente para personalizar el pedido.

El envío llega al domicilio del cliente entre 15 y 20 días después aproximadamente. El precio de las pulseras de tela personalizadas va de 0,16 a 0,28 euros y depende de la cantidad, es decir, se pueden añadir colores o símbolos y el precio no varía.

El modelo de pulsera más vendido por la empresa es de 1,3 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo, con 6-7 colores, sin cierre y bordada.

Las pulseras son personalizables y además de bordadas es posible pedir que sean impresas y vienen estampadas en cualquier color que se solicite.

Si se desea utilizarlas como método de control para accesos, se pueden incluir dispositivos de cierre que las convierten en pulseras de un solo uso.

The King Pulseras ofrece unas de las mejores pulseras de tela personalizada, de alta calidad y con uno de los precios más competitivos del mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.