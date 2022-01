Técnicas corporales con el contacto consciente, la respiración y la presencia Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 10:07 h (CET)

Los masajes y los tratamientos naturales se han empleado no solamente para proporcionar relajación, sino también para aliviar el estrés, acelerar la recuperación, aliviar dolores corporales o reponer energía.

Las civilizaciones que más perfeccionaron sus técnicas en estas habilidades fueron, por ejemplo, los egipcios, persas, chinos, japoneses y griegos. Toda la herencia que han dejado tras milenios de conocimiento y práctica, es la que hoy recoge Lakshmi Barcelona, un lugar especial creado para el cuidado personal y la desconexión total, en el que las personas podrán disfrutar de masajes, técnicas corporales y rituales especializados.

Uso del contacto consciente en las técnicas corporales Una de las características que distingue a los profesionales que forman parte de Lakshmi Barcelona es que cada masaje y tratamiento corporal que realizan lo hacen a través del tacto consciente. Esto se refiere a una forma de poder transmitir a la persona la calidez, la seguridad y las nuevas energías que tanto necesitan para cultivar su mente y espíritu, mimar su cuerpo y recargar energías. Para ello, integran diversas técnicas corporales que involucran no solo el contacto consciente sino también la respiración y la presencia. Son técnicas corporales que se caracterizan por la realización de movimientos suaves y armónicos, evitando los cambios bruscos de ritmo que puedan incomodar o interrumpir la experiencia. Esto aplica tanto para los masajes que realizan, como para sus tratamientos y rituales. Todo esto es el resultado de trabajar bajo la premisa clara de que lo que hacen no es solo un masaje, sino que es un arte curativo en evolución, capaz de potenciar la salud y el bienestar de cuerpo y mente.

Los tratamientos corporales en Barcelona Ubicada en el corazón del Eixample, Lakshmi Barcelona ofrece una amplia variedad de tratamientos, entre los que destaca su catálogo de masajes tradicionales, masajes de ensueño, terapéuticos, tratamientos faciales y tratamientos corporales. En cada uno de los apartados hay a su vez un extenso abanico de opciones para quienes deseen consentir su cuerpo mientras conectan con su interior y logran la fluidez y la armonía que les proporcione el máximo bienestar. Por ejemplo, en cuanto a los tratamientos corporales que ofrecen está el peeling con sales minerales del Mar Muerto, peeling a base de cacao y azúcar, envolturas de algas y mucho más. Lo mismo sucede con los masajes, ya que ofrecen una gama de masajes tradicionales, de ensueño y terapéuticos.

En las instalaciones de este espacio íntimo y seguro las personas contarán con toda la privacidad y un protocolo sanitario riguroso, garantizando de esta manera que puedan conectar con sus sentidos y emociones no solo a través de todos los tratamientos que allí se llevan a cabo, sino también del lugar.

