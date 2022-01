El primer collar salvavidas inteligente que prevé el ahogamiento ya es una realidad Comunicae

martes, 18 de enero de 2022, 09:26 h (CET) El collar salvavidas inteligente, llamado Wuanap e inventado por el español Ignacio Cuesta, es una auténtica revolución mundial para la seguridad de cualquier persona que realiza alguna actividad en el agua. El airbag que contiene en su interior únicamente se infla si Wuanap detecta a través de su tecnología patentada a nivel mundial, si el usuario se ha quedado inconsciente, inmóvil o sufre un ataque de epilepsia Wuanap es la única solución para la prevención del ahogamiento de cualquier persona, ya que integra la tecnología patentada Smart Lifecollar, la cual consta de una electrónica avanzada que está coordinada por un complejo algoritmo. Igual de importante es que el collar salvavidas inteligente permite amplitud total de movimiento gracias a su comodidad, ergonomía y reducido tamaño.

La tecnología es capaz de monitorizar al usuario a través de los diferentes sensores que la integran, consiguiendo más de 100 medidas por segundo de cada uno de los sensores, lo que permite determinar el momento en que el usuario se ha quedado inconsciente, inmóvil, o está sufriendo un ataque de epilepsia o de pánico, por lo que no es capaz por si mismo de mantener las vías respiratorias fuera del agua. En ese momento comenzará a sonar una alarma dentro del collar durante 3 segundos, a través de la cual Wuanap avisa que se va a inflar el airbag que contiene en el interior de manera automática. Si el usuario no cancela la alarma antes de finalizar los 3 segundos, el airbag se inflará en décimas de segundo rodeando el cuello del usuario, con el objetivo de subir la cabeza fuera del agua y que las vías respiratorias se encuentren libres de agua lo antes posible. De esta manera el propio usuario recuperará la consciencia y respiración de manera autónoma, sin necesitar ningún tipo de ayuda externa.

Hasta ahora los sistemas de seguridad para el agua, eran de inflado manual por parte del usuario, aunque hay algunos chalecos salvavidas que se inflan automáticamente al entrar en contacto con el agua. He aquí la gran revolución del collar salvavidas que únicamente se infla si el usuario realmente lo necesita, permitiendo a este nadar, bucear(sin bombona), surfear o realizar cualquier actividad en el agua con 100% de capacidad de movimiento.

Wuanap está diseñado principalmente para todos aquellos deportistas que requieren estar en contacto con el agua, como nadadores, surfistas, triatletas, apneistas, pescadores submarinos, saltadores de trampolín y un gran etcétera. Lamentablemente el ahogamiento es la 3ª causa de muerte accidental en el mundo con más de 370.000 víctimas al año. Muchos deportistas expertos sufren accidentes entrenando o compitiendo, y cada poco tiempo surge una noticia trágica. Por fin todos ellos tendrán un sistema que les haga sentirse más seguros para que disfruten aun más de su actividad acuática favorita.

Wuanap es noticia porque está teniendo un gran éxito en su actual campaña de pre-venta en la plataforma norteamericana de Indiegogo donde ya se han pedido más de 120 unidades a un precio de 159€ en los primeros minutos de lanzamiento. La empresa dueña de este invento ha anunciado que únicamente se realizará una primera producción para este año 2022, con las unidades pedidas en la actual campaña de pre-venta. Aquellos futuros usuarios que no lo soliciten ahora deberán esperar hasta verano de 2023 para adquirirlo por un valor de mercado de 300€.

Se puede adquirir también en la web www.wuanap.com

Contacto: press@wuanap.com

Vídeos

Testimonio del surfista profesional Shinpei Horiguchi en Oahu, Hawaii

Wuanap Pro - Caso de inconsciencia y ataque de epilepsia

Wuanap Pro - Presentación del collar salvavidas inteligente en la campaña de Indiegogo



