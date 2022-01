Beneficios de la tecnología Wonder para la tonificación muscular y el adelgazamiento Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 09:15 h (CET)

La tonificación muscular ofrece diversos beneficios estéticos y de salud, entre ellos, ayuda a mejorar la postura, reafirma el suelo pélvico, protege las articulaciones y la columna vertebral. Una persona en su peso correcto es capaz de realizar sus actividades diarias más fácilmente.

Sin embargo, debido al sedentarismo que provocó la pandemia en el 2020, muchas personas aumentaron su peso y perdieron músculos. Una manera de ponerse en forma más rápidamente consiste en llevar a cabo tratamientos de desarrollo muscular. La tecnología de Wonder, empresa de ingeniería española que elabora aparatos de medicina estética, es la única en emplear la estimulación magnética y la neuroestimulación simultáneamente. Ambas emisiones son seguras y ofrecen resultados notorios en poco tiempo.

¿Qué beneficios ofrece la tecnología Wonder? Wonder es un tipo de tecnología médico-estética que se utiliza para eliminar el exceso de grasa y desarrollar la musculatura. Funciona con un tratamiento revolucionario de estimulación electromagnética y la neuroestimulación selectiva de alta intensidad. Ambos son capaces de generar un efecto de regeneración muscular y tonificación.

Gracias a esto, es posible reforzar el suelo pélvico, tonificar piernas, levantar glúteos, reafirmar los brazos y conseguir un abdomen plano. Todos estos resultados son posibles debido a que el tratamiento produce 52.000 potentes y profundas contracciones, equivalentes a ejercitarse en el gimnasio durante 3 horas.

Además, el tratamiento es seguro, tiene una duración de solo 25 minutos y únicamente provoca leves agujetas al día siguiente de ser aplicado.

¿Por qué son importantes los tratamientos de desarrollo de la musculatura? Los músculos son necesarios para mantener la postura, garantizar la movilidad e intervenir en los procesos metabólicos. Mantenerlos saludables permite prevenir enfermedades y tener una apariencia óptima. Por ejemplo, los tratamientos de desarrollo de musculatura colaboran en la reducción de la grasa corporal que muchas veces limita los movimientos. Asimismo, se tonifican y aumentan los músculos debido a su potente acción en 6 áreas del cuerpo a la vez. Los resultados no son solo estéticos, sino que generan bienestar interior.

Una sesión de Wonder esta equivale a 3 horas de entrenamiento regular, la cual cosa permite ahorrar tiempo y conseguir los efectos deseados lo más pronto posible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.