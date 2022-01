La importancia de los nuevos tratamientos estéticos de aumento de la musculatura Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 09:20 h (CET)

Wonder es la tecnología española que ha traído la musculación estética al mundo de la belleza. Esta tecnología aumenta la musculatura y quema la grasa del cuerpo simultáneamente en todos los músculos del CORE: piernas, glúteos y abdomen.

Este tratamiento fue creado específicamente para personas que viven una vida poco activa. La pandemia generó muchos problemas de sedentarismo que aún se mantienen pese al reinicio de las actividades. Esto se debe a que muchos no tienen tiempo para ir al gimnasio o incluso se desmotivan al no ver resultados en poco tiempo. Sin embargo, con esta nueva tecnología solo bastan 50 minutos semanales para comenzar a ver los efectos a corto plazo.

¿Cómo combatir los efectos del sedentarismo? Los músculos son los responsables del movimiento del cuerpo. Sostienen huesos y articulaciones mientras ayudan a prevenir lesiones. Sin embargo, en estado de reposo, suelen quemar más energía que la grasa, por lo que se debilitan si no son estimulados, lo que provoca agotamiento y obesidad.

Uno de los métodos más usados para combatir los efectos del sedentarismo son los tratamientos de desarrollo de la musculatura. Entre estos procedimientos, destaca la tecnología Wonder, única capaz de emitir a la vez impulsos electromagnéticos y neuroestimulación a las fibras musculares.

Gracias a estas emisiones, se logra aumentar rápidamente la masa muscular y reducir la grasa corporal. A la larga, esto mejora la movilidad y desenvoltura en las actividades diarias. A su vez, mejora la autoestima, ya que el tratamiento ofrece un notorio cambio a nivel estético. Todos los resultados se obtienen invirtiendo menos tiempo del que normalmente se necesitaría para seguir una rutina de ejercicios regular.

¿Cómo funciona Wonder? Los aparatos médico-estéticos Wonder se basan en su patentada tecnología magnética y neuromuscular. Produce hasta 52.000 potentes y profundas contracciones, lo que genera una actividad física similar al que se obtiene con los ejercicios regulares. En consecuencia, se produce una enorme alteración metabólica que da como resultado la pérdida de grasa debido al consumo de energía que se desencadena.

La eficacia de este tratamiento también se debe a que los estímulos son similares a los que envía el cerebro a los músculos. En el ejercicio tradicional, algunos de ellos no tienen una conexión muy fuerte, por lo que esos músculos no se trabajan rápidamente. Con esta tecnología, es posible desarrollarlos a corto plazo. Solo es necesario tomar dos sesiones de 25 minutos a la semana para observar resultados.

La tecnología Wonder puede hacer que las personas luzcan y se sientan mejor con su propio cuerpo, además de beneficiar la salud.

