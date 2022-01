Aprender inglés desde casa, la tendencia en auge durante la pandemia. Inglés en directo y en videoconferencia. Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El inglés es el idioma más hablado a nivel internacional. Además de los 400 millones de hablantes nativos que practican esta lengua, se ha comprobado que alrededor del mundo hay más de 1000 millones de personas que lo dominan muy bien. Consecuentemente, el inglés es una herramienta sumamente útil, que proporciona a aquellas personas que lo dominan una fluidez comunicacional sin límites.

Para aquellas personas que aún no dominan esta lengua, la pandemia supone una excelente oportunidad para dedicarse a aprender inglés en casa. En este sentido, academias como Velvet School se presentan como la opción ideal para estudiar idiomas en línea de forma efectiva y fácil. Después de todo, sus cursos están dictados por profesores expertos en el área a través de un sistema exclusivo que permite al estudiante aprender cuando y como quiera. En Velvet School estos cursos se llaman “I SEE YOU” live English.

Pandemia o no, siempre es la ocasión perfecta para aprender inglés Desde la llegada del confinamiento derivado del COVID-19, el ritmo de vida de las personas se ha hecho un poco más lento de lo acostumbrado. Actualmente, los horarios laborales y las clases son mucho más reducidos, por lo que las personas tienen mucho más tiempo libre en sus hogares. En consecuencia, muchas personas alrededor del mundo han aprovechado esta oportunidad para desarrollar nuevas habilidades.

Dominar correctamente un idioma, por ejemplo, es una tarea que requiere de disciplina, tiempo y mucha práctica. En este sentido, aprender inglés supone una excelente forma de utilizar el tiempo extra de manera productiva para desarrollarse personal y profesionalmente, adquiriendo herramientas útiles que permiten desenvolverse con más facilidad en contextos internacionales.

En Velvet School no son simples cursos de conversación, o cursos online haciendo ejercicios delante de una pantalla, son verdaderos cursos completos. Son la solución para los que quieren aprender inglés sin preocuparse del tiempo para desplazarse al centro, sin atascos, sin el problema del frío, o del calor, o simplemente porque apetece tumbarse en el salón después de un duro día de trabajo.

Los alumnos descubrirán la efectividad de una sesión de clase idéntica a la que asistirían en el centro, viendo a su profesor, a sus compañeros de clase, debatiendo con ellos, viendo sus libros digitales, escuchando un listening, escribiendo y compartiendo contenido en tiempo real corregido en live por el profesor.

Dominar un nuevo idioma con los cursosde Velvet School Una de las principales razones por las que esta academia se posiciona como uno de los mejores lugares para aprender idiomas en línea es gracias a sus métodos pedagógicos eficaces, los cuales están impartidos por profesores nativos expertos. De esta manera, en Velvet School el alumno disfruta de un proceso personalizado, que le permite aprender de forma efectiva y a su ritmo.

Actualmente, Velvet School posee varios tipos de cursos. Los interesados pueden apuntarse a todo tipo de cursos, desde el anual de octubre a junio de 3 horas semanales, cursos intensivos, u optar a los cursos personalizados con un programa que seguirá las necesidades y objetivos de cada uno. Con respecto a los cursos presenciales, las diferencias son mínimas. Se aprenderá de la misma forma y metodología y el día que se quiera acudir en presencial se puede hacer sin ningún problema.

En definitiva, aprender inglés es sumamente importante hoy en día. Después de todo, se trata del idioma más popular y hablado a nivel mundial. A través de plataformas y cursos especiales como los que ofrece Velvet School, será posible aprender este y muchos otros idiomas como el francés, alemán, italiano, portugués e incluso chino, de forma sencilla.

