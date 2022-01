El renting como alternativa a la subida del impuesto circulación 2022 Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

La subida de impuesto de circulación del 40 % ha alarmado a todos aquellos que desean comprar un vehículo nuevo en el 2022. Este aumento conlleva que sea mucho más difícil hacer la compra de un coche.

Ante tal panorama, una de las alternativas que se ha planteado como solución ideal, es adquirir un vehículo en modalidad de renting. Las ventajas de este tipo de servicios se pueden aprovechar, por ejemplo, a través de portales especializados como Todo Renting.

Aumento del impuesto de circulación en el 2022 Con la entrada en vigor de la subida de impuestos de circulación, el 2022 vendrá acompañado de un aumento del precio en los coches nuevos. Se estima que el incremento oscilará entre los 200 € y los 1.000 €, dependiendo del modelo del coche y de su huella medioambiental. La medida estaba prevista para ser aplicada durante el 2021, pero los mismos fabricantes decidieron retrasarla con la intención de paliar, en cierta medida, la crisis que generó el COVID-19 durante los últimos 2 años. Con esta nueva normativa, la situación se pone aún más cuesta arriba para las personas que quieran adquirir un vehículo este nuevo año. De hecho, se estima que al menos 9 de cada 10 conductores se verán directamente afectados con el nuevo impuesto de circulación. Sin embargo, a pesar de lo dura que pueda ser esta noticia para algunos, hay alternativas que pueden ser una excelente opción ante este nuevo aumento. Una de ellas es el renting de coches.

El renting como alternativa ideal ante el aumento del impuesto de circulación El renting de vehículos, en líneas generales, siempre ha representado una buena opción para quienes desean poder disfrutar de un coche nuevo sin dolores de cabeza. Y es que esta modalidad permite que los conductores elijan el coche que deseen y lo utilicen en concepto de alquiler durante meses e incluso años. Además, empresas como Todo Renting se encargan de cubrir todos los gastos y los trámites necesarios del coche, por lo que el cliente no debe preocuparse por reparaciones, pago de seguro de vehículos, mantenimiento, taller, etc. Asimismo, es una excelente alternativa para aquellos que desean disponer un coche nuevo sin tener que pagar los gastos que constituirá el nuevo aumento.

En definitiva, en el 2022 el renting se plantea no solo como una opción más ecológica y sostenible, sino también como una manera de reducir costes ante un constante aumento de los precios en los vehículos nuevos.

