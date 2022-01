Pandemia de bajas laborales Pablo Alejandre Calviño, Badajoz Lectores

martes, 18 de enero de 2022, 08:41 h (CET) Una pandemia de bajas laborales se ha desatado en España. A rebufo del absoluto caos sanitario, la picaresca nacional, siempre pronta a aprovechar las ocasiones, ha detectado que no ir a trabajar es ahora más fácil que nunca. Pero, en esta ocasión, no se nos puede responsabilizar de eludir el trabajo: y es que jamás se dispensaron con tal generosidad las bajas médicas ni favorecido así, desde los poderes públicos, el absentismo laboral más descarado; sobre todo en la Administración.

Basta con llamar diciendo que conoces a uno que tiene la covid para que tus propios jefes te digan que no acudas al curro en una semana. Nuestros políticos llevan meses cocinando el caldo de cultivo para la improductividad, y demasiado ha tardado en fermentar. Por una vez, el pueblo debe ser exculpado.

