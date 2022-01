Ayer sorprendida me quedé

Ayer andando por la calle me quedé sorprendida. En el volumen de ciudadanos se observaban muchas mascarillas, pero también había ni rastro de ellas, cosa que me llamó la atención. ¿me sorprende? sí, mucho. Después de haber pasado por las distintas oleadas y las distintas variantes del COVID ver a personas -que puede o no que lo hayan sufrido- me sorprende mucho.

Sé que cada uno hace lo que quiere y que es libre de elegir, pero, en este caso se han impuestos x medidas dependiendo del momento de la oleada en la que se encuentre ese lugar y en ese momento. Entiendo que hay a quien no le gusta llevar la mascarilla, pero a día de hoy hay que llevarla para protegerse. Esto no ha acabado y no sabemos cuando acabará, pero no parece que vaya a ser pronto, así que habrá que cuidarse para conseguir entre todos acabar lo antes posible con esto y volver a la normalidad de hace ya más de dos años.

Conclusión, me sorprendió ver personas por la calle sin mascarilla. Con esta reflexión se me ocurrió hoy después de haberte estado andando por la calle el día anterior.