El equipo de Asistencia Jurídica de Allianz Partners revela las claves para reconocer ofertas engañosas

martes, 18 de enero de 2022, 07:02 h (CET) ¿Cómo saber si una oferta es legal? o ¿cómo identificar un posible fraude durante una compra? son algunas de los interrogantes que el departamento jurídico de Allianz Partners se ha propuesto responder en esta época en la que las ofertas y rebajas son las protagonistas La pandemia ha supuesto un punto de inflexión en actividades tan cotidianas como hacer una compra. La necesidad de evitar el contacto físico y disminuir las posibilidades de contagio ha supuesto un incremento en las transacciones online.

Finalizadas las fiestas navideñas es común encontrar ofertas y rebajas en productos y servicios, que en algunos casos superan el 80% de descuento sobre su precio original. Sin embargo, para que una oferta sea legal tiene que cumplir ciertos parámetros que el comprador debe tener en cuenta.

El departamento jurídico de Allianz Partners ha elaborado una lista de consejos para ayudar a los consumidores a identificar la veracidad de una oferta:

Productos con desperfectos: Los productos no pueden tener una calidad inferior a la que tenían antes de que su precio original fuese rebajado.

Precio original visible: Siempre debe constar el precio original del producto junto al precio rebajado, o debe constar una indicación clara del porcentaje de descuento sobre el precio original.

Verificar las políticas de devolución: En establecimientos físicos, dado que la devolución sin causa no es obligatoria y obedece a la política del propio comercio, algunos establecen plazos de devolución diferentes a los habituales o en distintos medios de pago. Estas políticas de devolución deben figurar de una manera clara en el establecimiento o bien en el ticket de compra.

Confirmar la fecha de caducidad: Si la devolución -sin causa- es por medio de un vale, éste no podrá tener fecha de caducidad. Se determina que el dinero no caduca y ‘un vale’ es una forma de ‘dinero’.

Conservar la factura o ticket de compra. Es necesario conservar el ticket o la factura de la compra, no sirviendo el justificante de la tarjeta bancaria. Es el documento que da derecho a reclamar la garantía del producto, o bien a devolverlo sin causa, si la política comercial del local lo contempla.

Solicitar la hoja de reclamaciones: Ante cualquier incumplimiento por parte de un establecimiento, están obligados a suministrar hojas de reclamaciones a los consumidores. La falta de entrega de las mismas, supone una infracción en materia de consumo que es sancionable.

Sistema Arbitral de Consumo: Es un sistema gratuito de resolución de controversias entre consumidores y empresas, tiene efectos de sentencia judicial. Por tanto, conviene elegir establecimientos que cuenten con el distintivo de estar adheridos a este sistema.

Periodo de garantía: Un producto rebajado cuenta con el mismo periodo de garantía legal que un producto no rebajado: dos años de garantía para productos nuevos (hasta 3 años en los casos en los que es de aplicación la Directiva Europea (UE) 2019/771) y de un año a dos para productos de segunda mano.

“Debido a la pandemia los consumidores hemos sido más cautos con nuestros gastos. Las compras han pasado a ser hechas mayoritariamente de forma online, por ello hay muchos comercios que cuentan con un alto ‘stock’ de productos físicos que necesitan vender. El Comercio es uno de los sectores a los que la situación actual ha afectado de forma más visible y, por ello, debe buscar soluciones rápidas para aumentar las ventas. Son muchos los comercios que anuncian en sus escaparates descuentos del 60, 70 e incluso al 80% sobre el precio original, pero debemos revisar que la oferta sea legal para que la compra sea realmente satisfactoria” explica Paz Tejedor, responsable del departamento de Asistencia Jurídica de Allianz Partners.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visita: www.allianz-partners.es

