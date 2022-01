Elogio de las faltas ortográficas Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

martes, 18 de enero de 2022, 08:27 h (CET) Forma:” Modo de expresar el contenido de un escrito, especialmente el literario, a diferencia de lo que constituye el fondo”. Significado: “Sentido o concepto que representa una cosa, una palabra, un signo, etc.” No hay que confundir la forma con el contenido.

¿A quién le molesta “recivir” una carta escrita a mano felicitándole: las fiestas “Nabideñas”, el cumpleaños, el santo... O, simplemente, diciéndole que te quieren mucho, o contándole “vanalidades” con faltas ortográficas? Yo sostengo que socialmente se criminaliza más a la forma de “escrivir” que al contenido. Y es por eso que cada “bez” “recivimos” menos cartas escritas mano de nuestros seres queridos.

Considero que escrivir a mano es un acto de amor. Amor porque “avrimos” nuestro pecho a los dardos que esa persona a la que “ba” dirigida nuestra carta nos pudiera dirigir al leer nuestra torpe "misiba". Amor porque nos ponemos a sus pies. Amor porque “"savemos” que la forma de las letras que escrivimos, nos desnuda... Amor porque confiamos en que esa persona “ba” a agradecer y perdonar nuestras sentidas “palavras”.

Recuerdo que cuando aprendía a "havlar" inglés, una de las primeras cosas que tenía que superar eran las"vurlas" y la "berguenza" de havlar mal y pronunciar peor. Y una vez superado esto, día tras día "mejorava". En fin, si nos da bergüenza escrivir, si se nos criminalizan, si se vurlan, cada bez esciviremos menos. "Bosotros" mismos.

