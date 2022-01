El fin de la globalización Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

martes, 18 de enero de 2022, 08:25 h (CET) Este sábado 11 de diciembre se cumplieron 20 años del ingreso de China en la OMC, acontecimiento que en su día se vio como el triunfo del orden mundial surgido del colapso de la URSS, pero al que hoy muchos miran como el principio del fin de la globalización, tal como hoy la entendemos.

En 2001 China representaba el 3% de las exportaciones mundiales. Hoy alcanza el 15%.

El lado positivo es la integración de este país en la economía mundial, no obstante Beijing no ha jugado limpio; ha faltado reciprocidad en la apertura de mercados, y no ha permitido que surja esa pujante clase media ávida de productos occidentales, sino que su modelo sigue dependiendo de los bajos costes laborales para engrasar el superávit.

