Esmalte semipermanente para manicura y pedicura de Upsala Cosmetic

Los centros de belleza se han convertido en sitios muy visitados por mujeres y hombres para mejorar la apariencia de sus manos, uñas y pies. Una de las preocupaciones que surge, actualmente, es la calidad de los productos cosméticos empleados para el embellecimiento.

Upsala Cosmetic es una empresa especializada en la venta de productos cosméticos, cuya actividad principal es la distribución de productos de belleza para uñas, manos y pies. Con una trayectoria de más de 10 años, cuenta con un personal formado y cualificado en este ámbito cosmético. Entre sus productos, destaca el esmalte semipermanente para manicura y pedicura.

Esmaltes semipermanentes sin tóxicos y fabricados en Europa Upsala Cosmetic dispone de todo lo necesario para el cuidado de manos, pies y uñas. Desde esmaltes semipermanentes y esmaltes veganos hasta aceites hidratantes, cremas, herramientas, productos de nail art o máquinas como lámparas LED o aspiradores para manicura.

Un artículo que ha tenido mucha demanda, últimamente, es el esmalte de uñas semipermanente Non Stop Color de La Femme Professionnel. Este, a diferencia de los esmaltes convencionales, no requiere ser reaplicado de manera constante gracias a su durabilidad de 21 días, debido a que presenta alta resistencia a rasguños y golpes. Non Stop Color proporciona a las uñas una capa con efecto brillante y dispone de más de 280 tonos diferentes. Este esmalte se aplica de manera uniforme, sin marcas de agua o pincel, muy cubriente pero sin dar grosor a la uña.

Asimismo, el catálogo de Upsala Cosmetic dispone de 6 tipos de bases de alta densidad que protegen la uña y mejoran su adhesión.

¿Por qué usar los productos cosméticos de Upsala Cosmetic? La larga trayectoria de Upsala Cosmetic aporta mucha confianza, ya que ha sido la pionera en la distribución de diferentes productos en España. Su equipo de trabajo está altamente preparado a nivel técnico y formativo y es capaz de resolver cualquier duda o inconveniente presentado en los procesos.

Además, todos los productos de Upsala Cosmetic son respetuosos con el medioambiente y no están testados en animales. A pesar de tener su sede en España, el campo de trabajo de esta empresa se extiende a otros países de Europa, consolidando su expansión año tras año.

Por otro lado, la marca dispone de un comercio online, funcional las 24 horas del día, para que la experiencia de los clientes sea lo más agradable posible. Upsala Cosmetic ofrece productos de la más alta calidad, cuidando cada detalle desde su fabricación, almacenamiento, distribución y servicio posventa.