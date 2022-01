¿Cómo eliminar metales pesados?, por Ayurveda Medicina Natural Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 18:16 h (CET)

Los metales pesados son elementos de elevada densidad y peso molecular. Sus múltiples usos a nivel agrícola, industrial, doméstico, médico y tecnológico han llevado a que los residuos de estos puedan encontrarse en la naturaleza. Sus efectos en la salud de las personas son adversos y, por este motivo, la duda de cómo eliminar metales pesados del organismo es cada vez más presente.

Ayurveda Medicina Natural es una clínica ubicada en Granada que tiene como objetivo alcanzar un buen estado de salud de manera natural. Se basan en llevar un estilo de vida saludable para contrarrestar afecciones, como es el caso de la contaminación con metales pesados.

La forma de trabajar de Ayurveda Medicina Natural La Medicina Ayurvédica es un sistema empleado en la India desde hace más de 5.000 años. Lola Peña, fundadora del centro de Ayurveda, logra ayudar a muchas personas mediante la aplicación de estos métodos. Se basa en lograr un estilo de vida más saludable mediante prácticas como masajes, yoga, meditación y cambios en los hábitos alimenticios. Además de ello, cuentan con una profunda y arraigada creencia en el uso de remedios herbarios.

En este centro de salud no convencional tienen una visión integral de la mente y el cuerpo. No se encargan únicamente de sanar los dolores físicos de una persona, sino también de ayudar a cambiar los malos hábitos de vida para mejorar o mantener la salud.

La nutrición ayurvédica es la base para mantener un equilibrio holístico. Según sea el caso del paciente, se le ajusta un programa dietético. Es necesario reconocer la capacidad digestiva de cada paciente para estimar la asimilación de los nutrientes.

¿Cómo ayuda Ayurveda a eliminar metales pesados? Los efectos que causan la presencia de metales pesados en el medioambiente y la salud humana son motivo de preocupación. Las personas intoxicadas con este tipo de sustancias pueden llegar a desarrollar diversas enfermedades. Entre ellas, el Alzheimer, Parkinson, ataxia, temblores, hiperactividad, trastornos renales, cansancio crónico, irritabilidad, gingivitis y leucemia.

En Ayurveda ayudan a eliminar este tipo de problemas mediante la nutrición adecuada. Existen alimentos que facilitan la eliminación de estos residuos pesados, como los de alto contenido de vitamina C, vitamina E, vitamina B6, Selenio y Zinc. Algunos vegetales, entre ellos el brócoli, cebolla cocinada, perejil y apio abren canales para facilitar la expulsión de los metales.

Para asegurarse de que el efecto sea beneficioso, los expertos de Ayurveda se encargan de realizar un estudio ayurvédico constitucional. Dependiendo de ello, y los metales pesados en consulta, se recomendarán los alimentos más efectivos y seguros.

El enfoque de Ayurveda es holístico y personalizado. Tienen en cuenta las virtudes que brinda la naturaleza misma y las necesidades de cada individuo para conducirlo a una vida sana y estable.

