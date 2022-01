Testari, una asesoría especializada en la declaración de herederos Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 17:41 h (CET)

Cuando una persona fallece, es importante contar con asesoría especializada, capaz de brindar apoyo y consejo legal en un momento tan complicado como la pérdida de un familiar. La declaración de herederos es un procedimiento complicado mediante el cual se determina quiénes son los llamados a obtener los bienes de una persona tras su fallecimiento.

En este sentido, despachos especializados como Testari se establecen como una buena opción para encontrar un abogado herencias, capaz de solventar todos los trámites que conlleva el proceso. Evitando gestiones largas y tediosas, los familiares podrán recibir su herencia sin problemas y con el apoyo de este equipo de profesionales en derecho sucesorio.

Abogados especialistas en la gestión de herencias En líneas generales, el trámite de herencias tiende a ser un proceso sumamente complejo. Sin embargo, el equipo de abogados de Testari cuenta con los medios para hacer dicha gestión de forma rápida y sencilla.

En el supuesto caso de que el fallecido haya dejado hecho testamento, deben ser llamadas aquellas personas que estén incluidas en el mismo, siempre y cuando, dicho documento sea conforme a la ley. En el caso de que no se rechace tal herencia, se podrá aceptar pura y simplemente a beneficio de lo estipulado.

Si de lo contrario, no existe un testamento otorgado por el difunto, el equipo de abogados expertos de Testari ayudará a los familiares a tramitar su declaración de herederos abintestato. En este, se tramita la determinación de los beneficiarios de la herencia a través de un notario, teniendo en cuenta lo establecido en el libro de familia.

Testari, el despacho integral enfocado en derecho sucesorio Uno de los principales atributos que caracteriza a Testari es que brinda la oportunidad de obtener una valoración jurídica totalmente gratuita y sin ningún compromiso, generando así un importante ahorro en la consulta con un abogado particular. Todo a través de Google Meet o una llamada telefónica.

Además de estas consultas gratuitas, Testari cuenta con precios competitivos para el proceso de asesoría legal gracias a sus más de 50 despachos disponibles en todo el territorio nacional. De este modo, se cuenta con un asesoramiento experto en el tema del testamento y con una efectiva financiación para ayudar a los herederos en caso de necesitar apoyo en pagos asociados.

Teniendo en cuenta que el testamento es una declaración de voluntad mediante la cual una persona puede designar cómo deben ser repartidos sus bienes tras su fallecimiento, con la guía de un abogado de herencia se podrán evitar situaciones y conflictos familiares que puedan llegar al punto de la división familiar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.