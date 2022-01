Contratar músicos, un oficio Peculiar Emprendedores de Hoy

La realización de eventos musicales multitudinarios está volviendo poco a poco alrededor del mundo. Los artistas están saliendo de ese cascarón que significaron los conciertos por streaming en épocas de confinamiento, para reencontrarse en persona con su público.

Pero la experiencia mundial de la pandemia ha dejado cambios en la industria musical: un contacto más directo entre artistas y público a través de sus redes sociales, la convivencia entre los formatos presenciales y analógicos o la cada vez mayor importancia de las sincros (la música de los anuncios, series, películas, etc.) en las cuentas globales de los artistas.

Peculiar, una agencia especializada en marketing musical Entender estas nuevas dinámicas no es sencillo, incluso para quienes llevan tiempo ya trabajando en el ámbito musical. Comprender cómo se está moviendo el mercado y cuáles son las obras musicales que crean tendencia y mejor se adecúan a cada evento, campaña o contenido audiovisual requiere conocimiento especializado. En España, Peculiar es la agencia de marketing musical de referencia, gracias a sus más de 15 años de experiencia con clientes como Volkswagen, Bayer, Estrella Damm, Media Markt, Spotify, Budweiser o Fender.

Sus servicios se centran en la contratación del talento musical, tanto para sincronizaciones musicales como para la realización de eventos, giras musicales, fiestas privadas o festivales multitudinarios. Entre la larga lista de artistas con los que han trabajado se encuentran nombres como Morat, Luis Fonsi, Melendi, Hombres G, George Benson, Alfred García, Antonio Orozco o Conttra,por citar unos pocos.

La contratación de músicos a través de Peculiar incluye un análisis sobre los músicos que pueden funcionar mejor para cada tipo de evento. La compañía considera que cada encuentro, evento corporativo, fiesta o festival tiene una personalidad y el perfil de los artistas involucrados debe coincidir al 100%. “Para que el evento tenga alma”, subrayan desde la agencia.

Mucho más que contratar artistas Los servicios de Peculiar se han diversificado en función de las necesidades de los clientes que requieren un servicio ‘llave en mano’. No solo se trata de la contratación de artistas o la contratación de bandas adecuadas para el evento. Muchas veces, también implica producir la actividad a nivel técnico y artístico, diseñar la campaña de promo o planificar todos aquellos contenidos que se publican antes, durante y después del evento.

A diferencia de otras empresas que tienen un catálogo limitado de artistas propios, Peculiar es una agencia de booking independiente que tiene contacto directo con todas las grandes oficinas de management, y elige en cada caso el artista que mejor se adecúa al proyecto. Ya sean artistas nacionales o internacionales, de cualquier género y tamaño. Como aseguran en su web, en tan solo 24h proporcionan un presupuesto de forma gratuita, sin ningún tipo de compromiso.

Como declara su director Jorge Gosálbez: “Nuestros clientes se sorprenden porque al final sale mucho más barato que contratar a los artistas por su cuenta, ya que sabemos lo que cuesta cada uno y negociamos a su favor. Y, además, les ofrecemos un asesoramiento continuo a lo largo de todo el proceso que les ahorra sorpresas desagradables y dolores de cabeza”.

