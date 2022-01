Empresas de suministros industriales como Bricopunto ofrecen productos de ventilación y calefacción Emprendedores de Hoy

Un producto de ventilación y calefacción muy versátil y sencillo de usar son las estufas de exteriores a gas, las cuales están disponibles en el mercado con una amplia gama de marcas, modelos y tamaños. Para su funcionamiento no requiere ninguna instalación previa, solo se conecta mediante una manguera a una bombona de gas propano o butano y un regulador para controlar el paso del combustible.

Empresas de suministros industriales como Bricopunto ofrecen este tipo de estufas y muchos otros artículos de bricolaje casero mediante su tienda online.

Maurer es una de las marcas más reconocidas En cuanto a estufas de gas exterior, Maurer es una de las marcas más destacadas a nivel mundial. En España, se puede conseguir en tiendas especializadas y de prestigio como Bricopunto, que vende productos de ferretería y bricolaje. También tiene departamentos de fontanería, jardinería, hogar y vestuario para la realización de este tipo de tareas.

Maurer se ha enfocado en el diseño y fabricación de este tipo de estufas y posee un amplio catálogo de modelos. Según la firma alemana, todas sus referencias cumplen con las normativas de seguridad establecidas en la Unión Europea y a nivel mundial. Con sus líneas Maurer y Maurer Plus se ofrecen dos tipos de productos, dirigidos a consumidores particulares y a usuarios profesionales.

En la tienda online Bricopunto, tienen disponibles dos modelos para uso doméstico. La estufa de gas exterior de 186 centímetros con ruedas y la estufa de gas con sombrilla esmaltada, la cual es más económica. Ambas están especialmente diseñadas por Maurer para brindar calefacción y ventilación en los espacios de jardines residenciales.

Aspectos a tener en cuenta para instalar una estufa a gas exterior Si bien una de las ventajas de la calefacción de ambientes con estufas de gas es la sencillez de su instalación, es muy importante tener en cuenta ciertas previsiones. Esto ayudará a tener un mejor rendimiento del equipo y un desempeño más seguro para las personas y el mobiliario que esté alrededor.

Lo primero que se necesita es que un profesional supervise toda la instalación. Fabricantes como Maurer recomiendan comenzar por las bases. En cada etapa del montaje, es menester comprobar posibles fugas o piezas mal ensambladas para no generar riesgos de posibles incendios.

El mantenimiento periódico es muy importante y este va a depender de la frecuencia de uso que se le dé al equipo. Los conductos de gas deben siempre mantenerse libres de polvo, para que no obstruyan el paso del combustible. La conexión del gas debe permanecer cerrada, mientras la estufa no se encuentre en uso.

En este sentido, Bricopunto es una ferretería online que pone a disposición de profesionales y particulares un catálogo con más de 10.000 productos para todas tus necesidades de ferretería y bricolaje, entre los cuales destacan las estufas de gas exterior.

