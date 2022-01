Party Area, la app de fiestas de las mejores discotecas de Madrid Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 17:34 h (CET)

En Madrid, las fiestas organizadas por las empresas y clubes son populares por ofrecer todo tipo de servicios exclusivos, incluyendo diversidad de bebidas, espacios modernos, entre muchos otros. Una de las salas de fiesta donde los madrileños pueden disfrutar de una noche diferente con shows impactantes y una sala destinada a fiestas con dos plantas llenas de sonido, con mucho color y volumen es Commo – Espit Chupitos Madrid Sol.

Además, Commo junto a otras dos salas de gran renombre como Enbabia Infused y Planet Club, han creado la app Party Area, una aplicación de fiestas para Android e iOS que permite acceder a los locales, recibir descuentos, conocer gente nueva, etc.

Commo – Espit Chupitos Madrid Sol y su aplicación móvil para fiestas Hoy en día, las personas utilizan su teléfono móvil para hacer casi cualquier cosa, desde pagar los servicios de un club o discoteca hasta conectar con desconocidos en una fiesta. Por este motivo, Commo – Espit Chupitos Madrid Sol ha participado en el desarrollo de una nueva aplicación móvil de descarga gratuita que mejora la experiencia de sus clientes dentro de sus salas de festejo.

En primer lugar, los clientes pueden utilizar esta app para acceder al local, tanto desde su teléfono Android como iOS. Además, estos tienen la posibilidad de recibir notificaciones de la empresa sobre la publicación de un nuevo chupito o cambios en la carta o sus servicios VIP disponibles. De igual forma, esta herramienta digital muestra las promociones y descuentos que estén disponibles en sus bebidas, presentaciones privadas, etc. Por otra parte, el servicio dispone de un chat en tiempo real para que los usuarios puedan conocer a nuevas personas dentro del área de fiesta.

La app de fiestas de Espit Chupitos ofrece una experiencia nueva Con la nueva aplicación, los fiesteros ya no tienen que revisar constantemente su web o preguntar en sus locales cuando serán los próximos eventos. Estos solo necesitarán instalar la app en su smartphone y esta de forma automática les enviará una notificación cuando sea la presentación de un evento.

Además, las ofertas y descuentos encontrados en esta herramienta digital incluyen a sus populares chupitos, que vienen en más de 600 tipos de sabores y con shows en vivo mientras el barman sirve las bebidas. Así, los usuarios puedan elegir el que mejor se adapte al momento y a sus gustos personales.

Espit Chupitos y su chat en línea es otra forma novedosa e interactiva de pasar la noche, ya que los asistentes pueden chatear con gente nueva se encuentre utilizando la aplicación dentro del área de fiesta.

Commo – Espit Chupitos Madrid Sol es una empresa reconocida por sus salas de fiestas novedosas y exclusivas ubicadas en el centro de la ciudad de Madrid. Ahora, con su nueva aplicación móvil, los fiesteros pueden disfrutar de una experiencia más cómoda e interesante con sus notificaciones personalizadas.

