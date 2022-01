Las iniciativas de 15” para impulsar el talento de artistas emergentes españoles Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 16:57 h (CET)

El diseñador Eduardo Navarrete ha impulsado el proyecto 15”, el cual apoya y promociona el diseño emergente y el talento creativo de autores españoles. Después de inaugurar el espacio físico en el barrio de La Latina, en Madrid, la central de marcas y creadores ha estrenado recientemente su versión online.

El objetivo de la plataforma es expandir la visibilidad de firmas como Solo Átame, Kun-tu, My Sombrero, Mimat Atelier, Isabel Gomila, entre otras, así como facilitar la compra de productos de diseño español desde cualquier parte del mundo. Los clientes también podrán obtener información sobre novedades y eventos, como la celebración del próximo market mensual.

Organización de markets mensuales El proyecto 15” lleva a cabo distintas acciones para dar a conocer las marcas y creadores que aúna. Una de ellas es la celebración de markets mensuales itinerantes que tienen lugar en ubicaciones exclusivas de las principales ciudades, donde se exponen las distintas prendas o productos.

El próximo tendrá lugar en Madrid, concretamente en la Terraza 11 Nudos, en el mercado de San Antón, de 13 a 21h. Está situada en la calle de Augusto Figueroa, 24, es decir, en pleno centro de la ciudad.

En él, se podrán encontrar las firmas y prendas de creadores como las anteriormente mencionadas y otras como Guillermo Décimo, Alejandro Resta, Borja Pony, Alex Mercurio, Cachorro Lozano, Orojondo, Artefacto Madrid, etc.

Punto de encuentro para artistas y firmas made in Spain Estos términos resumen la esencia de las creaciones que se pueden observar en la página web de 15”, en su cuenta Instagram o en su showroom situado en pleno corazón del barrio de La Latina, concretamente, en la Calle Toledo 54, frente a la Plaza de la Cebada.

Los diseñadores, con lujo, extravagancia y sofisticación, juegan con el pasado y el futuro, con la cultura popular o con la infaltable irreverencia artística para presentar las mejores opciones de la actualidad, disponibles para su compra en el mismo sitio web.

El proyecto se trata de un punto de encuentro donde confluyen artistas y firmas made in Spain, tanto del ámbito de la moda, como de la decoración, cosmética o joyas. También pone en relevancia las piezas hechas a mano.

La iniciativa 15” contó con el apoyo inicial de personalidades reconocidas como Verónica Forqué, Pepón Nieto, Ana Locking, Susi Caramelo, Marta Belenguer, Carlos Montero, José Lamuño, Malena Alterio, Lucía Jiménez o Eva Isanta. El impulsor de la misma, Eduardo Navarrete, ha sido concursante de MasterChef Celebrity y Maestros de la Costura.

