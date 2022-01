Ofrecer múltiples tratamientos de estética láser con la más avanzada tecnología y una mínima inversión es posible con Estetic-One Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 15:12 h (CET)

Los negocios del sector de la belleza, la estética y peluquería tienen que enfrentarse a una gran competencia. Por este motivo, cada centro debe encontrar la manera de destacar en el mercado, y una buena forma de conseguirlo es a través de los tratamientos profesionales.

Para todas ellas, Estetic-One es una empresa de renombre en el sector de la estética que ofrece distintos tratamientos con láser bajo la modalidad de explotación compartida. Lo único que requieren los centros de estética, peluquerías o parafarmacias que contraten su servicio es un lugar para trabajar. Contar con el soporte de la firma, como ya lo hacen más de 100 locales en toda la Comunidad Valenciana, Murcia, Albacete y Teruel, es gratis y repercute en importantes beneficios para el espacio que los contrata.

La calidad de los servicios profesionales de Estetic-One Los servicios profesionales de Estetic-One están avalados por años de experiencia en el sector y el trabajo en conjunto de un equipo organizado y estructurado. Los profesionales de la compañía dan a sus empresas clientes una cobertura completa. Para empezar, se aseguran de que todos los empleados de Estetic-One tienen una rigurosa formación constante por parte de la compañía y sigan un protocolo de atención que garantiza la excelencia. Además, la maquinaria con la que cuenta la firma es de última tecnología.

Para comenzar a ofrecer los tratamientos estéticos con láser no se requiere ninguna inversión. Quienes brindan un espacio a los profesionales de Estetic-One reciben un porcentaje que permite incrementos notables en los ingresos mensuales. Por este motivo, se trata de una forma fácil y práctica mediante la cual un centro puede llegar a un público más amplio, creciendo en volumen de clientes y en facturación. Este sistema de explotación compartida ya ha dado grandes resultados a cientos de empresas durante años con esta prestigiosa empresa.

Estetic-One brinda cinco servicios de última generación Los 5 servicios que ofrece Estetic-One de estética láser tienen una elevada demanda a día de hoy por los beneficios que aportan. Para empezar, el láser diodo de alta potencia cuenta con sistemas de enfriamiento que permite que los tratamientos de depilación sean prácticamente indoloros. Los resultados que se consiguen son visibles desde la primera sesión y, en la mayoría de los casos, basta con entre 5 y 8 sesiones para eliminar entre el 80% y el 90% del vello. Es un método que lleva más de una década en el mercado y es considerado sumamente eficaz y seguro.

Por otro lado, con el tratamiento de peeling facial de Estetic-One es posible conseguir una piel más luminosa, suave y uniforme con resultados que son visibles de inmediato, al finalizar la primera sesión. En tercer lugar, ofrece la Radiofrecuencia EndyMed, catalogada como el mejor y más avanzado sistema con increíbles resultados. Este sistema consigue una estimulación por medio del calor en la epidermis y la dermis, mejorando de manera inmediata el aspecto de la piel y estimulando el colágeno y la elastina de manera natural, siendo el único sistema EndyMed 3DEEP que garantiza la máxima efectividad en el tratamiento.

Su cuarto tratamiento, el sistema de ultrasonido focalizado HIFU, se aplica para tensar la piel como tratamiento no quirúrgico de la flacidez facial.

Y su quinto tratamiento el LipoSonix Ultra para la eliminación de grasa localizada mediante ultrasonidos.

De esta manera, con la variedad de servicios de Estetic-One, los negocios vinculados a la estética o la belleza pueden contar con un factor diferencial con respecto a la competencia e incrementar su facturación sin ningún tipo de inversión, ofreciendo una experiencia de calidad a sus clientes que garantizará su fidelización. Estetic-one es la mejor opción y está destacada como la empresa con más servicios profesionales del mercado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Esmalte semipermanente para manicura y pedicura de Upsala Cosmetic ¿Cómo eliminar metales pesados?, por Ayurveda Medicina Natural La Abadía Ibéricos ofrece carnes ibéricas en su nueva colección Meat Collection La Abadía Ibéricos ofrece carnes ibéricas en su nueva colección Meat Collection ¿Qué hábitos tienen en común los millonarios?, según Javier Ramos