Trabajo desde casa con Essens, la empresa distribuidora de cosmética que asegura ingresos

lunes, 17 de enero de 2022, 13:11 h (CET)

El trabajo desde casa se ha convertido en una alternativa para muchas personas que desean obtener una fuente adicional de ingresos económicos. También lo ha sido para la gente que desea emprender su propio negocio aprovechando sus relaciones familiares y sociales.

Esta tendencia se acentuó con la pandemia del COVID-19. En España, uno de los emprendimientos que más ha prosperado es el negocio de la venta de perfumes, actividad que se puede realizar desde casa. Según el balance que hace Cristina de Essens, empresa distribuidora de cosmética, existen muchas facilidades para las personas que quieren emprender un trabajo desde casa.

Ventajas del trabajo desde casa El modelo de negocio que propone Essens solo requiere de una conexión a internet desde casa o cualquier otro lugar. A partir de ahí, la persona asociada podrá fijarse sus propios objetivos financieros. Estos van desde alcanzar un ingreso adicional para sus finanzas hasta un sueldo completo que permita vivir de él.

Una de las ventajas es la flexibilidad horaria. Cada persona organiza su agenda de trabajo según su propia rutina. Una correcta distribución del tiempo permite un mayor rendimiento.

Otra de las ventajas es la autonomía de trabajo. El no tener jefes directos permite a las personas desarrollar una estrategia individual y particular para alcanzar las metas.

Un beneficio que ha resultado muy atractivo para las personas es que, para iniciarse en el equipo de ventas de Essens, no se requiere de un capital inicial. Esto ha resultado ideal para la gente que ha estado en paro durante algún tiempo y quiere resolver una manera para conseguir ingresos propios.

Ingresos que no tienen techo Una de las diferencias entre trabajar bajo contrato con una empresa y hacerlo por cuenta propia es el límite de ingresos. En el segundo de los casos, el techo lo impone la propia persona en función de sus aspiraciones y sus metas. Esto resulta muy conveniente en tiempos de alta inflación, cuando la disminución del poder adquisitivo se vuelve una amenaza para la calidad de vida.

Por ejemplo, Cristina explica que, con Essens, los ingresos equivalen al 30 % en beneficio directo de la facturación. A esto se le agrega un 28 % adicional que se obtienen por comisiones. La firma garantiza ventas, ya que su portafolio está integrado por más de 1.000 referencias. Son productos únicos con una excelente relación precio-valor.

La posibilidad de que cada colaborador tenga acceso a un usuario en su página web para gestionar sus ventas también abre muchas posibilidades. Según la empresa Essens, la comercialización en línea es una de las formas más rápidas para lograr la independencia financiera. Esto coincide con la tendencia global que habla sobre el auge que están teniendo los e-commerce y las ventas a través de internet.

