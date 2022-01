Nace Generator Landing, una herramienta que permite vender a través de WhatsApp en tan solo 24 horas Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 17:42 h (CET) Vender por internet es cada vez más importante, pero sigue siendo difícil para muchos. Ante este problema, aparece Generator Landing, una herramienta que pone al alcance de cualquiera vender por internet e incluso por el móvil Generator Landing es una plataforma innovadora que permite utilizar la aplicación de más uso a nivel mundial de mensajería, WhatsApp, para generar ventas de cualquier tipo de negocio en tan solo 24 horas. Con una interfaz muy intuitiva y sin conocimientosprevios de programación o marketing digital, la misma herramienta guía a sus usuarios para que en cuestión de horas puedan disponer de ‘landing pages’ o páginas de venta donde mostrar sus productos y/o servicios y realizar así una ‘digitalización express’.

En su corta trayectoria, Generator Landing cuenta ya con más de 1.000 usuarios de todo el mundo, que están obteniendo resultados inmediatos, como ellos mismos indican en la comunidad de ‘generators’. La plataforma está destinada a emprendedores, freelancers y empresas de todos los tamaños.

Tanto si tienen conocimientos sobre venta online y páginas web o no, Generator Landing plantea una solución para todos. Es una herramienta pensada para facilitar todo el proceso referente a la venta online, y su foco principal es ponérselo fácil a los usuarios.

Desde Generator Landing comentan: "hasta hay usuarios que no tenían nada que vender, y están facturando miles de euros vendiendo productos de otros y ofreciendo sus servicios a otros. Están usando la herramienta de formas que nadie habia imaginado, y comparten su experiencia con el resto de generators en la increíble comunidad formada."

Desde la pandemia, muchos negocios están priorizando el adaptarse y pasarse a digital, y Generator Landing nace para hacer que esta digitalización sea sencilla y eficaz para ellos.

Junto a la digitalización es importante la formación, y Generator Landing ofrece a sus usuarios una academia exclusiva con píldoras, que se actualizan semanalmente, en las que los usuarios pueden ver cómo desarrollar cada paso, y un servicio de atención al cliente 24/7 para que se sientan acompañados en todo momento.

Y eso es fundamental, porque en muchas ocasiones la falta de conocimientos y las dudas son el mayor freno de alguien que quiere vender en internet.

¿Y por qué usar WhatsApp como canal de ventas?

Por una parte, porque WhatsApp cuenta ya con más de 2.000 millones de usuarios activos al mes, siendo así uno de los mayores escaparates del mundo a nivel mundial, y un excelente canal de venta por descubrir para la mayoría de las empresas.

Y, por otra parte, porque el marketing conversacional está claramente en tendencia, y una cosa está clara. El marketing ya no consiste en gritar mensajes al vacío y esperar resultados. Se debe crear conversación y conexión con los potenciales clientes. Generator Landing ayuda a sus usuarios a crear una conversación con potenciales clientes, generar más confianza y, por tanto, conseguir más ventas. Obteniendo hasta cinco veces mejores resultados que con el email marketing, y siendo un éxito seguro si se une a una buena campaña de social ads.

Con la herramienta, entre otras cosas, los usuarios pueden crear su página de venta en horas y aunque no tengan experiencia, conseguir tráfico cualificado y generar ventas. Todo en menos de 24 horas.

Acerca de Generator Landing y sus fundadores

Detrás de este proyecto se encuentran tres emprendedores mallorquines que tienen este proyecto como único foco: Cristian Montealegre, Jose Mark y Lluis Sardà (de izquierda a derecha en la imagen).

A estas alturas, la empresa tiene un equipo de 11 personas, contando a sus tres creadores y confía en ampliar equipo en un futuro a medida que vayan creciendo.

Más información en la página de Generator Landing.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.