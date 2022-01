Cerciora anula el contrato de una tarjeta de crédito de una reconocida compañía telefónica y el usuario recupera 4.276 € Emprendedores de Hoy

El Banco de España ha empezado a tomar medidas acerca de las tarjetas revolving. Esto se debe a que el Gobierno ha indicado que dichos créditos deben ser mejor regulados, ya que provocan un sobreendeudamiento excesivo a muchos ciudadanos. De hecho, la situación ha llevado a que empresas como Cerciora se dediquen a las reclamaciones de este tipo de crédito. El equipo liderado por el CEO Jesús Bernardo Galán, se encarga de ofrecer una defensa jurídica a quienes lo soliciten. Además, aseguran que si no ganan el caso, no cobran a sus usuarios, ya que su objetivo solo es ayudar.

Casos reales: un usuario recupera 4.276 € Con los servicios de Cerciora, un cliente logró anular el contrato de una tarjeta de crédito de una reconocida compañía telefónica y recuperar una cantidad total de 4.276 €. Este importe recuperado fue en concepto de intereses extra cobrados por la entidad.

La tarjeta en cuestión rondaba aproximadamente al 27% de interés y en motivo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en marzo de 2020, la cual establecía que todas las tarjetas con tipos de interés superiores al 20% podían ser reclamadas, el equipo de Cerciora logró cancelar la deuda.

De esta manera, cuando un contrato se declara nulo, el usuario tiene el derecho a recuperar todos los intereses abonados.

Es necesario destacar, que en el servicio con este cliente, la reclamación no le supuso ningún coste adicional, ya que los honorarios de Cerciora, los asumió la parte contraria. En este caso, la compañía telefónica.

Los problemas que presentan las tarjetas revolving y dónde reclamarlo Aunque a simple vista las tarjetas revolving pueden ofrecer una excelente solución a situaciones en las que no se dispone de dinero, a la larga pueden ser perjudiciales. Uno de sus problemas principales es que el usuario puede caer en una deuda continua que no terminará de pagar nunca debido a los intereses.

Cuando las tasas de intereses que cobran estas tarjetas son superiores al 20%, se considera como usura. Si se presenta esta situación, las personas pueden acudir a especialistas como Cerciora para culminar sus obligaciones con la tarjeta. Esta empresa es experta en reclamaciones contra la banca, sea de particulares o autónomos. Su especialidad son las tarjetas revolving, ya que afectan gravemente los ingresos de los ciudadanos.

Un crédito es una obligación muy importante que debe atenderse a tiempo para evitar problemas financieros a largo plazo.

