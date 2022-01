¿Cómo hacer una reclamación de facturas impagadas? Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 11:39 h (CET)

Un verdadero problema y dolor de cabeza para los dueños de cualquier negocio surge cuando los clientes dejan de pagar las facturas.

La acumulación de impagos puede afectar seriamente la economía de una empresa, y de hecho, muchas han tenido que cerrar precisamente por facturas impagadas de los servicios prestados. A pesar de eso, aún se puede encontrar una solución. Abogados especializados en reclamación de facturas impagadas, como Idoia Matallana Jardón ofrecen a las empresas y negocios, toda la ayuda y asesoría legal necesaria para lograr el cobro de impagos.

Reclamar facturas impagadas con la ayuda de un abogado especialista Actualmente, hay muchas empresas en España que han hecho trabajos para sus clientes, pero no han percibido el cobro las facturas, un hecho que genera inconvenientes económicos para estas compañías. Los empresarios que tengan que lidiar con el estrés de reclamar sus facturas en vano o ver como se acumulan cada vez más impagos, pueden encontrar una solución en abogados especialistas. Con el fin de poder ayudarles a reclamar estas facturas y cobrarlas satisfactoriamente, la abogada especialista Idoia Matallana Jardón ofrece sus servicios que se respaldan con la amplia experiencia de la profesional. El proceso se realiza en 3 sencillos pasos, que la abogada lleva a cabo con un método de trabajo rápido, sencillo, económico y manteniendo siempre comunicación continua con su representado.

¿Cómo se hace la reclamación de las facturas impagadas? La reclamación de facturas impagadas se inicia con un análisis del caso particular del afectado sin coste alguno, donde se evaluará de forma sincera y responsable la viabilidad del caso. Una vez estudiados todos los detalles del mismo, se determinará la mejor forma de proceder para hacer la reclamación con las mejores garantías. El segundo paso es la reclamación extrajudicial, que se hace por distintas vías como por ejemplo e-mail, teléfono, WhatsApp, etc. Si después de esto el deudor aún se niega a pagar, se le hará envío de un burofax con acuse de recibo, con el fin de dejar constancia por escrito de que la reclamación del pago se le ha hecho. Si esto tampoco da un resultado satisfactorio, entonces se procederá a presentar una demanda de reclamación de cantidad.

Ya son muchos los casos de éxito de empresas que han solicitado los servicios de Idoia Matallana y han dejado constancia de estar satisfechos con sus servicios y de haber podido recuperar su dinero de manera efectiva. Para mayor información al respecto, se puede visitar la página web oficial de la abogada.

