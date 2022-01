Detox facial y corporal: un reset para la piel con productos de marcas como Boutijour o Perricone MD Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 15:03 h (CET) Existen herramientas faciales y corporales que, unidas a ciencias poderosas, logran recargar la piel y ofrecer grandes resultados En un contexto en el que en el que el estrés y la situación de incertidumbre han reinado estas fiestas, no existe mejor receta que poner en práctica rituales que consigan comenzar con optimismo el año y que encaminen a cumplir con los propósitos beauty antes de la llegada de la primavera. Buenos hábitos que implican cuidarse, hacer más ejercicio y llevar una vida lo más saludable posible.



Afortunadamente, existen terapias y herramientas que se han convertido en tendencia por su capacidad para mejorar la salud física, como es el caso de la terapia percusiva corporal, basada en movimientos precisos y rítmicos que estimulan y relajan la musculatura, mejorando la circulación y la oxigenación muscular; o utensilios fáciles y cómodos de usar como la herramienta Gua Sha, capaz de relajar los nervios y estimular la linfa para usar a nivel craneal, facial y corporal ofreciendo una relajación completa. Tratamientos y herramientas que, acompañados de productos que ayuden a purificar, detoxificar y fortalecer los tejidos, optimizan su poder y consiguen mejores y más potentes resultados.



Porque para comenzar a cuidarse es fundamental tratar la piel, el órgano más grandes del cuerpo y fiel reflejo de la salud interior, a continuación seleccionamos los productos y herramientas faciales y corporales que encabezarán las tendencias de cuidado 2022 para que la rutina de belleza trabaje en armonía con un estilo de vida saludable.

Rutina Detox

PURIFICAR, REAFIRMAR Y FORTALECER EL ROSTRO

GUA SHA



Bouti Gua Sha, una de las herramientas beauty del momento clave para lograr liberar toxinas y relajar cuerpo y mente este nuevo año. Está diseñada para esculpir y relajar el rostro mediante diferentes técnicas de masaje, ayudando a redefinir el óvalo facial, rejuveneciendo mejillas, barbilla, frente y toda la zona peribucal. “Se trata de un gadget diseñado para ofrecer drenaje linfático y liberación de toxinas mediante la técnica de acupresión, pudiendo usarse en ojos, mejillas, frente y mentón, haciendo uso de la parte en forma de “V” de la herramienta”, explica Bella Hurtado, directora técnica de la firma.

Bouti Gua Sha de Boutijour

Precio 55€. Disponible en purenichelab.com

Ultramoor Mud Mask



La mascarilla Ultramoor Mud Mask de Omorovicza se convierte en un tratamiento flash anti-aging perfecto, capaz de transformar la piel y devolver al rostro en pocos minutos la luminosidad y efecto rejuvenecedor deseado. Combina exfoliación, limpieza y efecto lifting para dejar el contorno facial más definido y la tez más luminosa. "El lodo húngaro de Moor con el que está formulada, es rico en carbonatos de calcio y magnesio, ácidos húmicos y fúlvicos que lo convierten en un compuesto único a la hora de purificar y desintoxicar la piel”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

UltraMoor Mud Maskde Omorovicza

Precio 94€. Disponible en purenichelab.com



Chlorophyll Detox Mask

Chlorophile Detox de Perricone MD es una mascarilla en textura crema de arcilla. Intensamente purificante, limpia y desintoxica la tez en profundidad. “Contiene microcápsulas de clorofila para ayudar a reequilibrar la piel con exceso de grasa, minimizando la apariencia de poros dilatados, líneas finas y arrugas. De manera instantánea, la piel se ve y se siente más luminosa y tersa”, describe Raquel González, directora de formación de Perricone MD.

Chlorophyll Detox Maskde Perricone MD

Precio 85€. Disponible en perriconemd.es



Growth Factor Firming & Lifting Serum

Este complejo suero facial de tres niveles combina ingredientes novedosos como el factor de crecimiento de poliamina, el cual juega un papel crucial en la integridad estructural de la piel por su capacidad fortalecedora y regeneradora; la membrana de cáscara de huevo y el retinol encapsulado. “Una apuesta para conseguir fortalecer la piel unido a un asombroso efecto anti-edad que trabaja para volver más jugoso el tejido mejorando la textura y, en definitiva, dejando un aspecto más joven. Además, logra crear un efecto lifting al mejorar la barrera de hidratación de la piel”, explica Raquel González, directora de formación de Perricone MD.

Growth Factor Firming & Lifting serum de Perricone MD

Precio 135€. Disponible en perriconemd.es

TONIFICAR, SUAVIZAR Y REVITALIZAR EL CUERPO

Polishing Body Brush

El cepillado corporal en seco está demostrado que ayudará a elimina las células muertas de la piel, mostrando la piel más suave. Polishing Body Brush de Aromatherapy Associates es una buena opción para recibir cargarse de energía al comienzo del día antes de ir a la ducha. “Debe usarse realizando movimientos ascendentes de pies a cabeza para activar el metabolismo. Con el masaje se fomenta la circulación y estimula el sistema linfático, facilitando la acción de penetración de la hidratante, al eliminar las células muertas más superficiales”, detalla Ana Yuste, directora técnica de la firma.

Polishing Body Brush de Aromatherapy Associates.

Precio 35€. Disponible en purenichelab.com



Rose Triple Exfoliator

El complemento perfecto de aromaterapia más tratamiento corporal para restablecer la mente y el cuerpo. Rose Triple Exfoliator de Aromatherapy Associates realiza un ejercicio de microdermoabrasión para devolver la vitalidad, frescura y suavidad a la piel. “Una fórmula que mezcla la rosa, el geranio y la palmarosa con tres tipos de microesferas exfoliantes botánicas suaves, con bambú natural, gránulos de mazorca de maíz y jojoba biodegradable infundida con agua de rosas, para enriquecer y cautivar los sentidos”, concluye Yuste. Este exfoliante además también puede ser usado sobre el rostro, convirtiéndose en un producto multi-task fabuloso.

Rose Triple Exfoliator de Aromatherapy Associates.

Precio 49€. Disponible en purenichelab.com

UN EXTRA: AÑADE SUPLEMENTOS

Una piel sana y equilibrada necesita en partes iguales de un régimen completo y de una dieta equilibrada que no es siempre fácil de seguir, por suerte existen productos para complementar esa dieta, que bien podrían ser categorizados como “belleza comestible” por su alta capacidad para devolver la luminosidad, suavidad y vitalidad al rostro. "Incluso en las mejores circunstancias, puede ser difícil alcanzar la dosis diaria adecuada de vitaminas y nutrientes con la dieta diaria habitual. Siempre recomiendo tomar suplementos nutricionales específicos como parte de la Solución a 3 Niveles de Perricone, junto con una dieta equilibrada y antiinflamatoria, así como con los productos prescritos para cada piel. Así aseguramos el consumo de compuestos fundamentales para la salud, el cuerpo y la piel", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Super greens Super y Berry with Acai de Perricone MD

Precio: 76€. Disponible en perriconemd.es

Super Greens

Aporta un soporte instantáneo de nutrición, además de cotener NRF2 Antioxidant Support Complex TM, patentado por Perricone MD, así como también probióticos y fitonutrientes. Infundido con sabores de frutas naturales, Super Greens es una manera fácil y divertida de obtener las vitaminas y minerales que necesita para rendir al máximo. Resulta interesante saber que una bebida de Super Greens contiene tanta vitamina C como 5 mandarinas; tanta vitamina A como 2 porciones de lechuga; tanta vitamina B6 como 4 plátanos; y biotina, conocida por ayudar el crecimiento del cabello y las uñas.



Super Berry with Acai

Proporciona una gran dosis de antioxidantes para proteger contra el daño causado por los radicales libres. Es un derivado de una mezcla de bayas que incluye arándano, frambuesa y unos de los súper alimentos favorito del Dr. Perricone, el Açai, por su aporte de nutrientes, minerales, aminoácidos esenciales y ácidos grasos. El Açai también es famoso por aportar energía y una sensación de bienestar general.

