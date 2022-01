Las vacunas de la COVID-19 pueden alterar el ciclo menstrual

MAR&Gen: Según un estudio reciente, la vacunación contra la COVID-19 puede provocar alteraciones del ciclo menstrual en las mujeres vacunadas. Estos cambios del ciclo menstrual fueron observados después de la aplicación de diferentes tipos de vacunas, lo que sugiere que esta reacción se debe, probablemente, a una respuesta inmune, más que una reacción a algún componente de las diferentes vacunas Sin embargo, estas observaciones no tendrían que servir como un argumento contra la vacunación, ya que el riesgo de un contagio por la COVID-19 para la fertilidad femenina es más elevado. Según el estudio, el ciclo se normalizó en la mayoría de las mujeres con este tipo de reacción, y no hay ninguna evidencia de un efecto de la vacuna sobre la fertilidad. Según otros estudios, los embarazos no buscados se producen con la misma frecuencia en las mujeres vacunadas y no vacunadas. Además, se sabe que el contagio con la COVID-19 afecta negativamente a la fertilidad, y todo tratamiento que disminuya su riesgo es bienvenido.

Aunque las irregularidades del ciclo después de la vacunación se arreglan espontáneamente en la mayoría de las mujeres, cuando eso no ocurra, o si la mujer afectada tiene otras causas posibles de infertilidad, una evaluación en un centro especializado en el tratamiento de infertilidad es recomendable.

Sin caer en el alarmismo, ninguna anomalía del ciclo menstrual de la mujer se debe tomar a la ligera. En caso de un deterioro de la función ovárica, sobre todo en mujeres con problemas previos de fertilidad, una congelación de los óvulos podría ser una solución. “De hecho”, según el doctor Jan Tesarik, científico granadino y director de la clínica MARGen de Granada, “las alteraciones del ciclo menstrual después de la vacunación pueden ser un mero señal del deterioro de la función ovárica, que se habría producido algo más tarde de una manera espontanea”.

El doctor Tesarik ha publicado recientemente las guías maestras de cómo actuar frente a la infertilidad en los tiempos de COVID-19, aplicables tanto en personas vacunadas y no vacunadas, recomendado los criterios y las medidas a tomar con respecto a la preservación de la fertilidad mediante varios métodos desde tratamientos medicamentosos hasta la congelación (vitrificación) de los óvulos.

“La confirmación de las alteraciones pasajeras del ciclo menstrual no debe ser un argumento contra la vacunación. De hecho, alteraciones parecidas del ciclo menstrual se observaron después del uso de vacunas contra otras enfermedades, por ejemplo, contra el virus del papiloma humano, y ningún efecto adverso a largo plazo se observó”. Los directores de la clínica MARGen de Granada, el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza Tesarik concluyen que “cualquier desregulación del ciclo menstrual, que no se arregla rápido, requiere la atención médica. Independientemente de que la persona afectada se haya vacunado o no”.