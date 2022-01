Activos cripto y divisas de mercados emergentes, protagonistas de la inversión en 2021, según Libertex Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 13:59 h (CET) La pandemia, la inflación, la acción de los bancos centrales, el dólar USD, las divisas de mercados emergentes y las criptomonedas han marcado la actividad en el mercado en 2021, según el análisis de los expertos de Libertex El mercado Forex es uno de los mayores mercados financieros en todo el mundo, con un valor que ronda los 2.400 billones de dólares y un volumen de facturación diaria en torno a 6.600 billones de dólares. No obstante, la actividad de este mercado depende del comercio internacional y los efectos de la pandemia de la COVID-19, así como la inflación asociada a las cadenas de abastecimiento y la actividad económica global han tenido serias consecuencias sobre el comercio de divisas.

Los responsables de Libertex, plataforma internacional de trading online, ha realizado un análisis de la evolución de los mercados durante 2021: 'Los reguladores y dirigentes políticos han realizado un ejercicio de equilibrio en materia de política monetaria para controlar las consecuencias negativas de la combinación de la creciente deuda pública, la inflación creciente y la incertidumbre en torno a las perspectivas empresariales.

La inyección de liquidez proporcionada por los bancos centrales y las medidas de estímulo económico adoptadas por los gobiernos han sido muy beneficiosos para los mercados bursátiles, pero las divisas tradicionales se han visto arrastradas por los balances generales y las reducidas tasas de interés en todo el mundo.

En esta situación, las monedas de productos básicos como el dólar australiano y el dólar canadiense han perdido mucho terreno frente al dólar estadounidense, divisa que suele tomarse como moneda de reserva en todo el mundo y que, en consecuencia, ofrece una robusta protección en tiempos de elevada volatilidad en el mercado de divisas'.

Muchos traders en Forex sienten una gran aversión por el riesgo y, por ello, está surgiendo entre los inversores particulares e institucionales una clara tendencia hacia las monedas seguras.

Hegemonía del dólar estadounidense

El ganador entre las divisas tradicionales en 2021 ha sido el dólar estadounidense. Los traders de Forex han recurrido al USD como protección contra la incertidumbre, a raíz de la actual pandemia, la elevada inflación y la conciliadora política monetaria adoptada por otros reguladores nacionales como el BCE y el BoE.

Según los analistas de Libertex: 'A pesar de que la Fed se ha abstenido de aumentar los tipos de interés, ha hecho gran hincapié en la necesidad de iniciar la transición hacia el endurecimiento de sus políticas fiscales, tomando medidas activas para reducir su programa de estímulo económico. El rendimiento de los bonos del Tesoro ha crecido también, de forma continuada, lo que atrae capital extranjero. La demanda orgánica de capital ha aumentado también en aquellos países afectados por la hiperinflación como Argentina, Turquía o Venezuela, a medida que la población nacional buscaba proteger su patrimonio frente a la depreciación.

La combinación de estos factores ha favorecido que se revalorice el USDT más del 5 % frente al CAD en la segunda mitad del 2021. Los avances del USD frente al EUR y a la GBP en el mismo periodo del año han sido aún más imponentes, situándose en un promedio de 7,5 %'.

Inversión en divisas de mercados emergentes

Los responsables de Libertex afirman: 'Aunque es posible que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense hayan acabado deprimiendo a la gran mayoría de divisas en países en desarrollo, algunas fueron golpeadas con demasiada crudeza, lo que supuso una opción viable para aquellos inversores más arriesgados. Así, Barclays Plc ha aconsejado a sus clientes que consideren la posibilidad de adquirir reales brasileños, rublos rusos, pesos mexicanos y wons surcoreanos a modo de inversión a largo plazo. Por su parte, Discovery Capital se muestra a favor de comprar monedas europeas minoritarias como el florín húngaro, la corona checa o el zloty polaco enfrentadas al euro.

Los bancos centrales de estos países ya han aprobado el aumento de sus tipos de interés, mientras que el BCE ha indicado a los mercados que tal medida no se adoptará en la eurozona hasta el 2023. Otras divisas de mercados emergentes con sólidas perspectivas de crecimiento incluyen el rand sudafricano y la rupia indonesia. Los inversores más intrépidos podrían incluir estas monedas como forma de ponderar una cartera más amplia integrada por monedas europeas principales y secundarias'.

Dinero nuevo: activos cripto

El nuevo formato de dinero ha creado a más millonarios en los últimos 5 años que cualquier otro tipo de activo en la historia. De todas las monedas, los activos cripto han sido el principal ganador en el 2021.

Cuando se trata de divisas digitales, la mayoría suele centrarse en Bitcoin y Ethereum. Otrora instrumentos menospreciados y ridiculizados, ambas monedas han pasado a ser hoy por hoy un producto de primera necesidad en las carteras de numerosos inversores institucionales y muy pronto se quitarán su fama de instrumentos volátiles. A pesar de los altibajos sufridos este año, estas divisas han crecido en un 77 % y 492 %, respectivamente.

Según los analistas de la compañía: 'Los inversores que tengan mayor tolerancia al riesgo podrían estudiar algunas de las nuevas altcoins que han acaparado el mercado. Un ejemplo se encuentra en la moneda meme Dogecoin que, gracias al claro y explícito apoyo recibido por el fundador de Tesla Elon Musk, ha demostrado ser un interesante activo para inversores y traders por igual, generando unas ganancias del 3.400 % en términos interanuales, a pesar de haber perdido recientemente casi el 70 % de su valor en el segundo trimestre de este año.

La gran repercusión mediática alcanzada por DOGE ha dado paso a la aparición de una nueva moneda denominada Shiba Inu, cuya revalorización es aún mayor, habiendo crecido un 55.299.173,2 % desde su lanzamiento en mayo de este año'.

El riesgo asociado a este tipo de inversiones es muy alto, pero todo trader o inversor debe llevar a cabo una exhaustiva investigación antes de dar cualquier paso en esta dirección.

Operar con monedas con Libertex en 2022 sin comisiones

Con Libertex es posible operar con CFD de monedas tanto digitales como tradicionales, además de acciones, materias primas e incluso opciones de CFD, todo ello de forma sencilla desde la app.

Recientemente, la compañía anunció el lanzamiento de Libertex Invest, un tipo nuevo de cuenta, que, a diferencia de las cuentas comerciales estándar, está dirigida a personas que buscan realizar compras regulares de acciones durante un período prolongado, con el fin de construir y mantener una cartera a largo plazo.

La principal ventaja es que no tiene comisiones o tasas de gestión de cuenta que disminuyan las ganancias o dividendos potenciales, lo que significa que pueden reinvertirlos en lugar de tener que entregar ese importe a su bróker.

Además, Libertex ha anunciado su última característica: el comercio CFD sobre criptomonedas, sin comisión. Además, la plataforma de trading online también ha eliminado las tarifas de cambio y swap en todas las operaciones de CFD de criptomonedas.

Los inversores, ya sean nuevos usuarios o clientes habituales de Libertex, pueden operar con CFD en Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar, Solana o cualquiera de los CFD sobre criptomonedas en la plataforma Libertex, sin que las tarifas habituales intervengan en las operaciones.

Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 75,3 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los instrumentos de criptomonedas no están disponibles para clientes minoristas en el Reino Unido.

Limitaciones jurisdiccionales: Libertex Invest solo está disponible en países del EEE. El valor de la inversión en acciones puede subir o bajar, por lo que es posible que recupere menos de lo que invirtió. El rendimiento pasado no es garantía de los resultados futuros.

