La primera incubadora de Startups para jóvenes de 12 a 18 años de España Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 12:42 h (CET) El colegio San Agustín de Madrid lanza San Agustín Emprende, la primera incubadora de proyectos con inversión real, para jóvenes emprendedores de entre 12 y 18 La empresa Rocket Ventures y el Colegio San Agustín de Madrid arrancaron el Rocket Club en 2019, un programa pionero que pretendía desarrollar las habilidades emprendedoras de los estudiantes de ESO y Bachillerato. El Rocket Club que nació como un proyecto piloto, hoy, y tras más de 25 proyectos desarrollados, se consolida con la primera incubadora de proyectos lanzada por un colegio en España.

A diferencia de otros programas de formación en emprendimiento, el Rocket Club basa su aprendizaje en la puesta en el mercado de proyectos reales. Según comenta el CEO de Rocket Ventures y coordinador del programa Juan Gorchs, "las habilidades no se pueden aprender solo de forma teórica, los estudiantes necesitan experimentar de primera mano, como es el proceso real de la creación y puesta en el mercado de una Startup". El principal objetivo del proyecto Rocket Club es desarrollar las 10 habilidades laborales que serán más demandadas en el futuro, según el Foro Económico Mundial mediante una experiencia real de emprendimiento.

El colegio San Agustín hace una apuesta personal, implantado este programa y ofreciendo un método revolucionario y 100% práctico con el que reforzar su programa formativo. "Este programa, además de complementar nuestra oferta curricular, nos posiciona como un colegio líder en innovación educativa y refuerza los valores de educación integral, solidaridad, búsqueda de la verdad, e interioridad que representan los colegios agustinos", apunta Ildefonso Trigueros Buena, director del Colegio San Agustín de Madrid.

Según Juan Gorchs, CEO de Rocket Ventures, "el programa está diseñado a la altura de las mejores incubadoras, implicando a padres, empresas, expertos e inversores, los estudiantes no solo podrán sacar sus productos al mercado, amparados por nuestra incubadora, sino que podrán asistir a charlas con los mejores expertos en cada una de las materias". Juan Gorchs se ha mostrado muy optimista respecto al futuro de Rocket Club: “Estoy seguro que el colegio San Agustín de Madrid se va a consolidar como un referente en innovación educativa, creando toda una nueva generación de jóvenes emprendedores", afirma Juan Gorchs.

Proyectos como Kuviki, CrazyPajarrako, Unike, Mr. Maker, Raup, Vokadiyo o Born To Be Basket, todos creados por jóvenes de entre 12 y 18 años, han sido capaces de lanzar sus productos al mercado, gracias a la incubadora del San Agustín Emprende. Son conscientes de la importancia que tiene para el futuro laboral de sus estudiantes, desarrollar este tipo de habilidades, y para ello, a parte de su incubadora, planean para este año, todo un calendario de eventos, charlas y presentaciones de los proyectos incubados. "Haremos todo lo posible para convertir el programa de emprendedores y la incubadora del San Agustín en un referente en España", concluye Juan Gorchs.

