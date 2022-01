EKSELANS amplía su oferta tecnológica para el sector hospitality Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 12:46 h (CET) El fabricante español Ekselans by ITS (EK) lleva años invirtiendo en I+D en España, contando para ello con 4 empresas propias en Barcelona, Madrid, Zaragoza, San Sebastián y Canarias EKSELANS (EK) ofrece todo lo que hoteles, complejos de apartamentos, resorts y campings necesitan en materia de comunicaciones, conectividad y entretenimiento multimedia. Entre otras, las soluciones más demandadas son:

EK HOTEL TV: plataforma para distribución de IPTV y WebTV a las pantallas de la instalación, tanto las ubicadas en habitaciones como en zonas comunes para cartelería digital.

EK CAST: sistema que mejora la experiencia de entretenimiento multimedia de los huéspedes en la habitación, permitiéndoles disfrutar en el televisor tanto de sus propios contenidos multimedia como de sus proveedores de streaming.

GPON by EK: EK dispone de la tecnología GPON, la más evolucionada del mercado para realizar infraestructuras de telecomunicación FTTR. GPON by EK permite ofrecer conexión a internet de alta velocidad y además distribuir sistemas de televisión RF, IPTV, televisión bajo demanda y streaming con una elevadísima calidad, además de servir de infraestructura para otros muchos servicios de comunicación y domótica.

WiFi by EK: el fabricante dispone también de una solución de puntos de acceso WiFi profesionales para ofrecer una cobertura inalámbrica potente que cubra cualquier rincón de la instalación, gestionado todo ello de forma centralizada.

OTT by EK: la gama de servidores profesionales permite la transmisión de señales de televisión IPTV a través de la red WiFi para que los usuarios puedan disfrutar de canales de televisión en sus dispositivos móviles en cualquier lugar de la instalación.

Todo lo anterior es solo una parte de todo lo que EK ofrece al sector hotelero y que ya está implementado en más de 20 países.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.