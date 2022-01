La política de RSC de Up Spain recibe la Medalla de Oro de Ecovadis por segundo año consecutivo Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 12:58 h (CET) El desempeño de Up Spain en RSC corresponde al nivel avanzado, es decir, un enfoque estructurado y proactivo de la RSC Up Spain, empresa especializada en la gestión de beneficios sociales y el engagement de los empleados, vuelve a recibir la Medalla de Oro como reconocimiento a su gestión en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de mano de EcoVadis, una de las plataformas internacionales más reconocidas en materia de calificación de políticas de sostenibilidad.

Ecovadis es una plataforma independiente que proporciona una calificación global de Responsabilidad Social Corporativa a más de 55.000 empresas en todo el mundo a partir de una metodología propia que cubre 198 categorías de compras, 155 países y 21 indicadores de RSC.

La calificación de Ecovadis abarca la gestión, en función del tamaño de la empresa, de aquellos aspectos no financieros que impactan directamente en el medio ambiente, las prácticas laborales y los derechos humanos, la ética y las compras sostenibles.

Para Ana Isabel Iglesias, CEO de Up Spain: "En Up Spain estamos comprometidos con la sostenibilidad y trabajamos cada día para implementar acciones que beneficien al medio ambiente. La obtención de la Medalla de Oro de Ecovadis, es un reconocimiento a nuestro esfuerzo, y desde aquí agradezco a todos los colaboradores de Up Spain su trabajo y compromiso. Además, lo hago extensible a nuestros clientes, que con su confianza año tras año apoyan nuestra forma de trabajar y compromiso socialmente responsable."

¿Cuáles son las mejores prácticas en RSC de Up SPAIN?

Medio ambiente: la compañía ha firmado el Pacto Mundial de la ONU en este campo. Además, toma medidas para la reducción del consumo de energía y de papel; estudia el impacto de su huella de carbono y cuenta con diferentes iniciativas para reutilizar o reciclar residuos, así como cartuchos de tóner y tinta.

Up Spain se encuentra dentro del 7% de las mejores empresas evaluadas por EcoVadis en la categoría ‘Otros negocios’.

RRHH: Up Spain ha recibido varios reconocimientos por sus políticas para promover la inclusión de género y/o minorías en el lugar de trabajo, así como por ampliar el permiso adicional más allá de los días reglamentarios de vacaciones.

Entre otras políticas de recursos humanos, destacan la encuesta de satisfacción del empleado; la organización flexible del trabajo; la cobertura sanitaria para la plantilla; los talleres de prevención de la discriminación y el acoso; la promoción de la movilidad profesional; la formación de desarrollo de capacidades; o el comité conjunto de gestión de la salud y seguridad laboral.

Up Spain se encuentra dentro del 8% de las mejores empresas evaluadas por EcoVadis en su categoría.

Ética: la empresa cuenta con mecanismos para hacer frente a las infracciones del código ético y dispone de un procedimiento de denuncias internas para informar sobre cuestiones de ética empresarial. Además, ha diseñado un procedimiento específico para aprobar las transacciones sensibles: regalos, viajes, etc.

Up Spain se encuentra dentro del 10% de las mejores empresas evaluadas por EcoVadis dentro de su segmento.

Compras sostenibles: el grupo dispone de políticas de aprovisionamiento sostenible tanto desde el punto de vista medioambiental como social, de forma que, por ejemplo, se aplica el código de conducta en materia de RSC de la empresa también a los proveedores o se eligen suministros respetuosos con el medio ambiente.

Up Spain se encuentra dentro del 6% de las mejores empresas evaluadas por EcoVadis en su categoría.

Up Spain hace de la sostenibilidad uno de los pilares de su estrategia de negocio a largo plazo. Este reconocimiento les coloca en uno de los puestos de honor en el campo de la RSC, no sólo en el territorio nacional, sino también a nivel internacional.

