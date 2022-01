Team building con actividades 100 % al aire libre para reforzar las relaciones entre el equipo en tiempos de teletrabajo Emprendedores de Hoy

domingo, 16 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El team buildingse lleva a cabo con el objetivo de que las empresas realicen eventos con sus empleados fuera de las oficinas, para afianzar lazos entre los trabajadores y así mantener al personal comprometido y motivado.

Ahora bien, en las circunstancias actuales, estas actividades se llevan adelante de forma segura para que el equipo mantenga el contacto personal en tiempos de teletrabajo.

Eventos Madrid, empresa que comenzó a operar en 2006, organiza actividades de team building al aire libre, 100 % seguras en tiempo de pandemia. De esta manera, es posible alentar el trabajo en equipo y mejorar la eficacia de los grupos.

Mejorar las relaciones entre los empleados con el team building Por medio de las actividades de team building, los equipos de trabajo ganan en eficacia, cooperación y comunicación. Además de ser divertidas, las actividades que se practican son colaborativas, para generar dinámicas positivas entre los integrantes y que luego se puedan trasladar al trabajo. De esta forma, las empresas consiguen crear un ambiente positivo de trabajo, por más que ahora la modalidad de teletrabajo sea común en muchos casos.

En una actividad de team building, lo que se busca es conseguir un objetivo con el esfuerzo de todos. Mientras tanto, los participantes se sienten satisfechos al ser capaces de realizar una tarea distinta y aportar positivismo al grupo. A la vez, los miembros del equipo desarrollan confianza entre ellos y fortalecen su capacidad de trabajar en conjunto.

Como todo se aborda desde el plano de la diversión y en un ambiente distendido, los equipos mejoran sus habilidades de planificación, comunicación y cooperación. La idea es que las luchas internas queden de lado. Es también una oportunidad para que los empleados se conozcan más y fortalezcan sus vínculos, algo que no siempre es posible en el entorno laboral, menos bajo el régimen del trabajo a distancia.

Distintas opciones para eventos de team building en Madrid Una de las propuestas más frecuentes es la de realizar una gincana, un juego colectivo en el que los participantes se dividen en equipos que compiten entre sí. Se realiza en un espacio abierto en el que es necesario cumplir con distintas tareas u objetivos, como encontrar determinados objetos, resolver pruebas o realizar movimientos gimnásticos coordinados.

No siempre las actividades se orientan hacia lo físico, ya que, para que todos puedan participar, hay juegos en los que se involucran las capacidades artísticas, de razonamiento lógico y culturales. A su vez, cada actividad se orienta a un objetivo específico como, por ejemplo, la creación de una mejor dinámica en los grupos, fomentar la comunicación o diseñar estrategias.

En tiempos de pandemia los eventos de team building que organiza Eventos Madrid son una excelente opción para fortalecer la dinámica de los grupos de trabajo mientras se vive una experiencia divertida y segura.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.