Pisos de obra nueva en Benalmádena de la mano de Tu Inversión Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

sábado, 15 de enero de 2022, 16:35 h (CET)

La búsqueda del hogar ideal donde formar un futuro y, quizás, una familia es una de las tareas más difíciles e importantes en la vida de una persona, ya que significa una inversión de alto valor.

En esta línea, realizar el proceso de compra de inmuebles a través de una constructora con trayectoria y experiencia puede ser una de las mejores alternativas para encontrar viviendas de obra nueva en el menos tiempo posible y con las características más acordes a los deseos de los clientes. Ahora bien, no solo se trata de la edificación, sino del lugar en el que esté ubicado.

España cuenta con ciudades y pueblos mágicos ideales para vivir, pero la Costa del Sol, especialmente la provincia de Málaga, es quizá una de las mejores opciones por todo lo que ofrece tanto a los turistas como a los habitantes locales. En Tu Inversión Inmobiliaria, se puede encontrar el Edificio Excellence, unos pisos de obra nueva en Benalmádena, la Costa del Sol, espectaculares para aquellos que estén buscando una vivienda moderna y nueva en la que vivir. Esta inmobiliaria se centra en cada uno de sus trabajos para ofrecer calidad y personalización en los inmuebles.

Construcciones de obra nueva El concepto de “obra nueva” hace referencia a aquellos inmuebles que se levantan en terrenos donde antes no había ningún tipo de edificaciones. Estas obras deben contar con anteproyectos aprobados de manera opcional y permiten la personalización de las nuevas estructuras, así como diferentes funcionalidades que serían más complejas de implementar en inmuebles ya construidos, especialmente relacionados con el cuidado del medio ambiente. Todas las construcciones de obra nueva de Tu Inversión Inmobiliaria cuentan con un ahorro de aproximadamente el 30 % en las facturas de la luz, así como también reducen las emisiones de CO₂ gracias a su innovador modelo de construcción.

Las construcciones de obra son, en esta línea, una opción ideal para adquirir un nuevo inmueble hecho al gusto de cada propietario y con características ideales para garantizar una estadía y vivienda tranquila y única.

Edificio Excellence El Edificio Excellence cuenta con 30 viviendas de 2 y 3 dormitorios de alta calidad. Benalmádena se sitúa en la costa entre la sierra de Mijas y el mar de Alborán, por lo que las vistas desde estas viviendas son espectaculares. Las habitaciones, además, cuentan con jardines o terrazas, dependiendo el piso. En el exterior, cuenta con piscina con vistas al mar, solárium y garaje en el sótano.

Este lugar es ideal para adquirir espectaculares pisos de obra nueva, en especial, si se hace de la mano de Tu Inversión Inmobiliaria, que estudia y evalúa zonas de manera profesional para encontrar las mejores ofertas, haciendo que encontrar un nuevo inmueble sea rápido y efectivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.