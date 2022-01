Kofumedia.com, la empresa especialista en diseño web en Madrid que logra posicionar a las marcas en los buscadores de internet

Actualmente, las marcas que quieren expandir su negocio deben establecerse en internet, ya que la mayoría de las personas acceden a las plataformas digitales para buscar servicios y productos de su interés. Sin embargo, para atraer a la audiencia, es necesario contar con una página web atractiva, intuitiva, original y realizar estrategias de marketing digital.

Para ello, es imprescindible contratar a un equipo creativo y a programadores profesionales que garanticen resultados óptimos. Esto es lo que ofrece kofumedia.com, empresa especialista en diseño web en Madrid que logra posicionar a las marcas de una manera creativa en la mente de sus audiencias.

Kofumedia.com: un diseño web impactante Para que una marca se dé a conocer en internet y consiga seducir a su audiencia, debe contar con una página web llamativa que capte la atención de quienes la visitan y les convenza de comprar sus productos o servicios.

Esto se logra con técnicas creativas de diseño web y estrategias de marketing digital, orientadas a la rentabilidad del proyecto.

Kofumedia.com es un estudio creativo que se especializa en el diseño de páginas webs de alto impacto y tiendas online originales. Ha sabido posicionarse perfectamente en el sector, alcanzando una alta reputación como agencia creativa en nuestro país y, a día de hoy, es un referente en diseño web alternativo. Se diferencia de otras agencias por sus webs, cargadas de un nivel creativo espectacular, y por sus estrategias de marketing digital alternativo, que consiguen cautivar la mente de los usuarios de inmediato y conectar con ellos emocionalmente.

“Si solo fuésemos una agencia de desarrollo web, haríamos lo mismo que el resto, pero no es nuestro caso. La red está saturada de inputs. Para que algo llame la atención o detenga en seco el infinito scroll que hacemos en internet (sobre todo, en redes sociales), debe ser original y creativo, pero de verdad. Las buenas intenciones no valen de nada si no se ponen en acción”, comenta el CEO de la empresa, Javier García. “Por ello, somos un estudio que se toma en serio esto de la creatividad, empeñado en trabajar de una manera alternativa y en reinterpretar el mundo de la comunicación digital y la publicidad online. Nuestro equipo es 100% propio y está formado por copywriter, fotógrafos, motion graphics, diseñadores gráficos, creativos y expertos en marketing digital. Todos ellos no quieren ni oír hablar de seguir la corriente. Siguiendo la corriente no llamas la atención de nadie”.

Gracias a sus estrategias y a su metodología de trabajo propia, se ha convertido en un estudio creativo prácticamente único en España.