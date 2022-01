Regresan los "Goya" de los viajes para premiar a los mejores creadores de contenido de España Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 09:30 h (CET) La III edición de los Premios IATI, que reconoce la excelencia en la comunicación digital de viajes, incorpora dos nuevas categorías y reparte 12.000 euros entre los ganadores. La gala de entrega de los galardones, conducida por el presentador Roberto Leal, tendrá lugar este viernes 21 de enero en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, la misma semana en la que se celebra FITUR, la mayor feria de turismo de España Los Premios IATI, que reconocen el talento y el trabajo de la comunicación digital de viajes de España, regresan a Madrid por tercer año consecutivo, con más ilusión que nunca, tras un año de parón obligado a causa de la pandemia mundial. Creados en 2019 por IATI, empresa pionera en la contratación de seguros de viaje online, premian la labor de los creadores de contenido de nuestro país.

La gala de los premios, conducida por el popular presentador Roberto Leal, se celebrará el viernes 21 de enero a partir de las 21:00 horas en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, donde se reunirán los profesionales de la comunicación digital de viajes de toda España, y cumplirá con estrictas medidas de seguridad. Los bloggers, instagramers, youtubers y podcasters ganadores serán premiados con 12.000 euros, distribuidos en 7 categorías.

Un jurado profesional de la comunicación y el marketing digital de viajes ha seleccionado a 5 finalistas de cada categoría que optan a ser los ganadores de "Mejor blog profesional de viajes", "Mejor canal de Youtube de viajes", "Mejor cuenta de Instagram de viajes", "Mejor blog de Portugal", además de un premio especial a la "Trayectoria y valores viajeros". Como novedad se ha incorporado dos nuevas categorías, una al "Mejor blog con contenido de España" y otra al "Mejor Podcast de viajes" para apoyar a los podcasteros especializados que se han ido ganando su sitio en la creación de contenido digital.

Los finalistas de los Premios IATI 2022 por categorías son:

Premio IATI 2022 al "Mejor blog profesional de viajes", dotado con 3.000 euros. Nominados: Callejeros Viajeros, Salta Conmigo, A Nueva York, Viajes Chavetas y Con Mochila.

Premio IATI 2022 al "Mejor blog con contenido de España", dotado con 1.500 euros. Nominados: Imanes de Viaje, Explora tu ruta, La Cosmopolilla, Organizo tu viaje y Viajeros 3.0.

Premio IATI 2022 al "Mejor canal de Youtube de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Enrique Alex, Soy Tribu, Guías Viajar, All these humans y Rubén y el mundo.

Premio IATI 2022 al "Mejor cuenta de Instagram de viajes", dotado con 1.500 euros. Nominados: Viaja en tu sofá, Kike Arnaiz, Manuel Marín, Juntos viajando y Viviendo de viaje.

Premio IATI 2022 al "Mejor Podcast de viaje", dotado con 1.500 euros. Nominados: Piedra de toque, Un gran viaje de Pablo Strubell, La maleta de Carla, Viajo en moto y Hola, mundo.

Premio IATI 2022 al "Mejor blog de viajes de Portugal", dotado con 1.500 euros. Nominados: Vagamundos, Joao Leitao, Alma de viajantes, Viajar entre viagents y Tempo de viajar.

Y un Premio IATI 2022 especial a la "Trayectoria y valores viajeros", que a pesar de estar fuera de concurso está dotado también con 1.500 euros. El ganador se anunciará durante el evento. El jurado de expertos de estos galardones, los primeros y únicos de su categoría en España, está compuesto por José Miguel Redondo, ganador del "Mejor blog profesional" en la II edición de los Premios IATI; Nadia Gámez, instagramer y Doctora en Informática; Daniel Landa, productor de documentales de viajes, antropología y aventura; Guillermo Fuentes, experto en SEO; Joao Amorim, instagramer portugués en Follow the Sun Travel; Sandra Villar, responsable de Atención al cliente de IATI Portugal, y Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Medidas prevención Covid

Como no puede ser de otra manera, en esta edición se van a cuidar al máximo todas las medidas sanitarias. Se pedirá la mascarilla obligatoria y el pasaporte Covid, y se harán test antígenos a todos los invitados antes de comenzar el evento. Asimismo, el espacio donde se celebrará la gala será amplio, con techos altos, y contará con una asistencia de un cuarto de su aforo para cumplir con la distancia de seguridad. Las puertas y ventanas estarán abiertas y las zonas de jardines al aire libre estarán habilitadas también para su uso.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la FundacióNenDéu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

