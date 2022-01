Platinum Global Risk explica cómo han influido los fenómenos meteorológicos en los seguros en 2021 Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 08:06 h (CET) ¿Han estado las aseguradoras a la altura de las circunstancias? En la memoria la gran nevada Filomena, las inundaciones en Toledo, en Arganda del Rey… calles convertidas en ríos con una fuerza inusitada, causando a su paso destrozos en viviendas, comercios, vehículos… Por no citar la erupción volcánica en la isla de La Palma. Y todo aliñado con la covid-19: una bomba Las compañías aseguradoras se han visto afectadas por estos fenómenos de la naturaleza, dado que han tenido que hacer frente a los numerosos siniestros provocados por estos hechos meteorológicos.

Sin embargo, las implicaciones han sido diferentes según el tipo de seguro.

Desde la correduría de seguros Platinum Global Risk explican cómo estos fenómenos naturales han impactado en el sector de los seguros.

En lo que se refiere a Seguros de Auto, “los siniestros han disminuido debido, principalmente, a las restricciones de movilidad a causa de la pandemia. Este hecho ha permitido a las compañías aseguradoras dar bonificaciones a los clientes e incluso bajar primas”, afirma Antonio Pereira, Director de la correduría de seguros Platinum Global Risk.

“Sin embargo, los Seguros de Hogar y Multirriesgo han visto incrementados los siniestros de manera exponencial, dado los cuantiosos daños materiales en inmuebles, viviendas, comercios e industrias causados por estos fenómenos meteorológicos extremos. La siniestralidad se ha disparado hasta un 200%”.

“Ahora bien, no todas las aseguradoras han tenido el mismo grado de compromiso. Se han dado casos de siniestros que determinadas aseguradoras, por norma, rechazaban”.

“Desde la correduría se reclamaron consiguiendo, en la mayoría de los casos, que fueran admitidos. De este modo, los clientes han recibido la indemnización correspondiente o la reparación de daños en su caso”.

“De ahí la importancia de confiar los seguros a mediadores profesionales”.

“Con toda probabilidad el particular que reclamó de forma individual su siniestro haya tenido más problemas que aquellos que lo hicieron a través de una correduría.”

En cuanto a los seguros de PYMES y Multirriesgo Empresarial señala Antonio Pereira que “las empresas se han visto afectadas sobre todo por daños en las cubiertas (tejados), debido al exceso de peso provocado por la acumulación de nieve durante la borrasca Filomena”.

“La mayoría de las aseguradoras han respondido sin poner ninguna pega, incluso han incluido la depreciación por mantenimiento”.

“Aun así, ha habido casos en los que la aseguradora ha rechazado cubrir el siniestro alegando falta de mantenimiento en las cubiertas. Incluso los peritos se han negado a subir a las cubiertas para inspeccionar los daños”.

“Desde la correduría, en defensa de los intereses de los clientes, se emitieron informes periciales contradictorios y se enviaron profesionales con drones para inspeccionar las cubiertas de las empresas afectadas y de este modo se han podido valorar los daños”.

“Toda la información se ha presentado a las aseguradoras, consiguiendo la cobertura de los siniestros”.

“Es importante insistir en contratar los seguros a través de una correduría. Ante situaciones complicadas como las que se han vivido, son ellos los que se pueden encargar de gestionar, agilizar y solucionar con profesionalidad los siniestros”.

