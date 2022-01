OSLO, la nueva estufa de leña con horno de la empresa LACUNZA Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 06:02 h (CET) OSLO, la estufa de leña de LACUNZA es una versión ampliada del fantástico modelo ALTEA con un horno de mayor tamaño para que puedan reunirse más seres queridos alrededor de la mesa y disfrutar de momentos inolvidables. Esta estufa, calienta el espacio mientras se pueden preparar comidas disfrutando de una visión panorámica y de un fuego limpio y eficiente La estufa de leña OSLO

La estufa de leña OSLO dispone de altas prestaciones y de un certificado de eficiencia A+. Gracias a la tecnología Perfect Combustion permite un quemado óptimo con el que se logran altos valores de eficiencia de combustión y su Double Combustion, hace que el quemado del gas obtenido en la primera combustión de la leña aporte mayor eficiencia y autonomía con menor consumo.

Sus otras innovaciones tecnológicas son el Extra Clean Glass, un novedoso sistema de entrada de aire al cristal para mantenerlo limpio más tiempo o el Cleaning Access que permite deshollinar la estufa y el horno fácilmente.

Características de la estufa de leña OSLO

Esta versión ampliada de la estufa de leña ALTEA es una estufa de acero con interior del hogar en vermiculita y horno inoxidable con base de refractarios. Dispone de bandeja y parrilla de horno inoxidables y también de un sistema de extracción de vapores del horno. La parrilla del hogar es de fundición. Además, si se quiere utilizarla para un rincón, dispone de un remate superior para que quede completamente adaptada a cualquier esquina.

La vermiculita que utiliza LACUNZA en sus productos se caracteriza por su excelente aislamiento, alta resistencia, estética y ligereza. En especial la de LACUNZA es de mayor densidad y espesor, y utilizan placas de menor tamaño, para que, con un uso apropiado, ni se rompa ni se agriete.

En lo que a características técnicas se refiere, la estufa de leña OSLO cuenta con una capacidad de calefacción de más de 100 m2, 11,5 kW de potencia nominal, 87,6% de rendimiento, y bajas emisiones de CO (0,04%), lo que la hacen un producto altamente eficiente y que cuida del medio ambiente.

Además, dispone de certificado ECODESIGN 2022 la nueva normativa de diseño ecológico para aparatos domésticos de biomasa cuyo objetivo es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Es de obligado cumplimiento en toda la Unión Europea y cualquier aparato que no la cumpla no puede venderse ni instalarse.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.