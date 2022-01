La Casa Agency ofrece la posibilidad de comprar casas al contado

Vender una casa puede resultar una tarea ardua y estresante para muchas personas por diferentes razones. A los vendedores se les puede hacer cuesta arriba conseguir un comprador que quiera pagar el precio justo por la vivienda o que pueda conseguir su propia hipoteca, por lo que a veces puede pasar mucho tiempo sin que logren concretar el negocio, ya sea por la desconfianza que el comprador pueda tener al no tener la documentación necesaria, saber la situación urbanística o si el mismo puede tener un vicio oculto o cargas vigentes. Así lo cuenta el Director Comercial de la sucursal del barrio El Clot de Barcelona, Jean Paul Cherigny con más de 20 años de experiencia en el sector inmobiliario en la ciudad condal. En estos casos, lo más recomendable es contratar a una agencia inmobiliaria que facilite todo el proceso.

En España una de las empresas referentes del sector es La Casa Agency que ofrece una amplia gama de servicios entre ellas su propio departamento financiero “Finanzate” operando en el sector desde el año 2009 y que en la actualidad cuenta con más de 70 franquicias distribuidas en las principales ciudades de España y con presencia en Italia, México y en Argentina.

¿Cuál es el proceso para vender una casa con La Casa Agency? Acudir a los servicios de empresas como La Casa Agency puede ser muy beneficioso si se quiere vender una casa. Esta inmobiliaria destaca en el sector por una razón principal, y es que, no solo se ocupa de todo el proceso de vender un inmueble de forma rápida y al precio justo, sino que también compran propiedades al contado, sin comisiones ni gastos de gestión.

Los interesados en contratar los servicios de esta inmobiliaria deben saber que pueden acudir a su oficina ubicada en Barcelona, pero también pueden escribir un correo electrónico o hacer una llamada telefónica, esto con el fin de que les sea asignado un agente inmobiliario que haga una valoración del inmueble para finalmente exponer la oferta.

Una vez se haya evaluado la casa, desde la inmobiliaria ofrecen al vendedor tres opciones. La primera es comprar la propiedad al contado, la segunda es adelantar parte del pago del inmueble mientras se concreta la venta y la tercera es vender el inmueble en cualquiera de sus franquicias.

Contratar a una inmobiliaria a la hora de vender una casa: ¿cuáles son las ventajas? En España son muchos los ciudadanos que a diario ponen inmuebles a la venta. De hecho durante este 2021 la demanda de compra – venta de viviendas se incrementó. No obstante, los vendedores no siempre consiguen un comprador que quiera pagar lo que realmente cuesta la casa, piso, apartamento, etc. Por tal razón, resulta imprescindible y de gran ayuda contratar los servicios de una agencia inmobiliaria.

Muchas veces los vendedores no saben cuál es el mejor precio de venta de una propiedad y ponen un precio a ojo o se guían por lo que ven en otros portales inmobiliarios con tal de ahorrarse honorarios de servicios profesionales.

Hoy en día no basta con poner un anuncio en webs de particulares o un cartel, puesto que esto hará perder el tiempo al vendedor con ofertas que no resultarán efectivas o las ofertas serán muy escasas. La Casa Agency realiza una inspección exhaustiva del inmueble y establece el precio del mismo con el fin de que el propietario no pierda, ni tiempo ni dinero.

Aquí es donde salen a relucir los servicios de la agencia inmobiliaria. Esta realiza un filtrado de las solicitudes o pedidos de compra a través del departamento financiero Finanzate para defender el mejor precio y tiempo en la venta del inmueble, así como la experiencia en el barrio donde se emplaza el inmueble.

Además, lleva a cabo un análisis exhaustivo de la demanda y cuanto está dispuesto a pagar el comprador por el inmueble. Hoy en día manda el comprador, por lo que hace valer su condición del mismo, ya que sabe que si tiene su préstamo hipotecario aprobado o compra al contado, será más fácil para él realizar con éxito la compra.

Como bien dice el Director Comercial de la sucursal del Barrio de El Clot, Jean Paul Cherigny, vender una casa puede ser un proceso lento que a veces requiere meses y años. No obstante, se puede acudir a una agencia inmobiliaria como La Casa Agency, donde disponen de más de 300 agentes inmobiliarios dispuestos a compartir sus compradores en cada oficina de las 38 en Barcelona. Esta sinergia comercial supondrá que la venta pueda concretarse en cuestión de días.