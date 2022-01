Larome Paris y sus perfumes de hombre de larga duración Emprendedores de Hoy

sábado, 15 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

El consumo de perfumes y cosméticos para hombres ha aumentado considerablemente en España en los últimos años. Cada vez son más los hombres preocupados por cuidar su apariencia y, ya sea para ir al trabajo o para el día a día, rociarse su perfume favorito es primordial.

Larome Paris es una empresa especializada en la producción de cosméticos e imitaciones de fragancias y entre sus productos dispone de perfumes de hombre de larga duración que permiten a los hombres oler mejor por más tiempo.

3 perfumes de larga duración de la mano de Larome Paris En Larome Paris se preocupan por llevar a los clientes productos de la más alta calidad. Por ese motivo, han creado la línea de fragancias de larga duración para brindarles a los caballeros una mejor experiencia que se forma de múltiples fragancias adaptadas a todas las preferencias.

Aventura Este perfume es especial para un hombre confiado, audaz, desafiante y enérgico. Resaltan entre sus componentes la piña, manzana, bergamota y grosellas negras, brindando un fresco aroma frutal. Además, posee notas medias de pachuli, jazmín, arándanos y abedul. Su base de musgo de roble, almizcle, vainilla y ámbar gris inspira fuerza, decisión y masculinidad.

Trofeo Esta fragancia es para hombres más relajados y frescos. Su poderoso fondo amaderado junto con el musgo de roble, ámbar y pachuli dejan un rastro que perdura. El aroma cítrico resalta por la presencia de pomelo y mandarina.

Greenwich El concepto de este perfume tiene un toque floral, siendo altamente perceptible el olor a lavanda, proporcionando un original aroma varonil, pero fino a la vez. Greenwich es una mezcla de blanco y negro, frío y calor, dulce y salvaje ideal para hombres maduros.

Sobre Larome Paris Larome Paris es un mundo de perfumes centrado en elaborar imitaciones de las fragancias más populares del mercado, empleando materia prima de la mejor calidad. Con más de 100 esencias, materias primas exóticas y aceites naturales han desarrollado una gama completa de aromas. Comprometidos con los usuarios, tienen como filosofía que no hace falta pagar más por tener acceso a las mejores fragancias.

Esta compañía no solo ofrece artículos para hombres, sino que también cuenta con artículos para mujeres y niños, ya que dispone de un extenso catálogo de perfumes de tamaños variados.

Los productos de Larome Paris tienen una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado y los perfumes de hombre de larga duración son especialmente diseñados para aquellos caballeros que aprecian la calidad y el buen gusto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.