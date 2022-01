Despejar dudas acerca de la loción profesional para canas GR-7 Emprendedores de Hoy

sábado, 15 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Las canas en el cabello aparecen en cuatro de cada cinco personas. Hay muchas de ellas que no les dan importancia, aunque hay otras que sienten incomodidad o incluso sufren estrés por el hecho de perder su color de pelo original.

Con la loción GR-7 es posible recuperar la pigmentación natural del cabello sin recurrir a un sistema de tintura. El principio activo y las hierbas naturales con las que está hecha actúan por difusión directamente sobre el bulbo piloso, donde se activa la melanina, produciendo así una restauración del color natural del cabello.

La loción GR-7 es completamente diferente a un tinte Al no ser un producto popularizado, el uso de GR-7 puede despertar algunas dudas que resulta conveniente aclarar. El producto no funciona como los tintes, ya que es transparente y su acción se da en los bulbos capilares, donde se estimula la producción de melanina.

La mayoría de tintes conocidos están compuestos por elementos químicos que pueden resultar nocivos para el cuello cabelludo. Su frecuente utilización tiende a resecar, deshidratar y tornar quebradizo el cabello. Sin embargo, la loción GR-7, al estar compuesta por ingredientes naturales, no presenta tales efectos. De hecho, no se puede combinar el uso de GR-7 con tintes, ya que los ingredientes naturales de la loción se desactivan frente a los componentes químicos de las pinturas para cabello. En caso de tener el cabello teñido, se debe esperar un crecimiento de al menos dos centímetros para aplicar la loción.

En cuanto a su uso, es necesario agitar la loción antes de colocarla. La aplicación debe ser sobre el cuero cabelludo y no sobre el cabello. Es necesario usarla como mínimo una vez al día, aunque lo recomendable es que sean dos aplicaciones; una por la mañana y otra por la noche. No hay que lavar ni secar el cabello después de usarlo y se recomienda esperar, siempre que sea posible, entre 3 y 4 días.

La loción GR-7 es eficiente Los plazos de recuperación del color natural dependen de cada persona, su estructura individual y la condición de su cabello. Aquellos que obtienen resultados más rápidamente lo hacen en 7 días, mientras que otros deben esperar hasta 28 días. El efecto se puede mantener utilizando el producto 2 o 3 veces por semana.

En cuanto al vello facial, la loción no indica su efecto en pestañas ni cejas. En el caso de la barba, no se encuentra contraindicación, aunque al tratarse de pelo de distintas características, su acción, probablemente, disminuya.

La eficacia y seguridad de GR-7 fue ratificada por estudios clínicos realizados en los laboratorios Eurofins Scientific, un organismo internacional de certificación líder en análisis para fabricantes de cosméticos y productos farmacéuticos.

