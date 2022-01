Recibir una indemnización por las cláusulas abusivas de una hipoteca con la ayuda de Necesito un Abogado Emprendedores de Hoy

A la hora de firmar la hipoteca en la adquisición de la nueva vivienda, las cláusulas abusivas se refieren a aquellas estipulaciones que no han sido negociadas de forma individual, generando un desequilibrio importante en el cumplimiento del contrato.

Estas pueden reclamarse incluso cuando se tenga la hipoteca pagada y dependen de qué cláusula hayan firmado los propietarios de la propiedad. En estos casos, el equipo de Necesito Un Abogado estudia cada contrato hipotecario y las cláusulas abusivas que contienen para proceder a realizar el reclamo de la devolución del dinero pagado, incrementado con intereses legales desde el momento de la firma de la hipoteca.

¿Se puede solicitar la nulidad de estas cláusulas? En los últimos años, los hipotecados han logrado importantes reconocimientos en los juzgados con relación a las cláusulas abusivas impuestas en los contratos para la compra de vivienda. La legislación española establece que puede declararse la nulidad de estas si se comprueba la falta de transparencia por parte del banco. En caso de provocar un perjuicio al hipotecado, puede exigirse una indemnización monetaria por el hecho de haberlo colocado en una posición de vulnerabilidad moral. En caso de que un juez declare el uso de estas cláusulas como abusivas, deben restituirse los daños ocasionados y se deben eliminar del contrato. Si la eliminación de estas cláusulas conlleva a que el contrato no pudiera subsistir, de acuerdo al derecho europeo puede sustituirse por otra cláusula que considere de beneficio para el hipotecado. De igual forma, él puede limitar la compensación a pagar por el banco en caso de existir alguna disposición que establezca que el cliente debe pagar algún gasto que se encuentra incluido en alguna cláusula abusiva.

Las cláusulas abusivas más comunes Las cláusulas abusivas siempre están a favor del usuario cuando la manipulación y la falta de transparencia son cuestiones bastante recurrentes. Por esta razón, ante los continuados abusos de la banca, ha surgido la necesidad de asistir a los usuarios que han sido víctimas de estas situaciones. Entre las cláusulas más recurrentes dentro de los contratos de hipotecas se encuentra el vencimiento anticipado de préstamo, los intereses de demora, finalidad del préstamo hipotecario y el fuero en caso político, entre otros. Ante los reiterados abusos por el uso de estos, la ley ha avanzado mucho en esta materia y se ha puesto de lado de los consumidores. Ante estos casos, los profesionales de Necesito Un Abogado se encargan de todo el proceso, desde el proceso de reclamación extrajudicial hasta la interposición de la demanda y de la resolución judicial. Su forma de pago es deducida del capital recuperado una vez ganado el caso, sin adelantos ni cuotas previas por la prestación del servicio.

