Descubrir el precio medio de viviendas y alquileres de cada municipio con RealAdvisor

sábado, 15 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Vender o alquilar pisos y viviendas puede ser un trabajo engorroso cuando no se sabe el precio correcto del inmueble. Esto lleva a muchas personas a tomar malas decisiones, poniendo la propiedad en el mercado a precios muy bajos o evitando vender por miedo a no saber la tasación justa.

Incluso para los profesionales en transacciones de bienes raíces puede ser una tarea difícil seguir todas las variaciones de precios del mercado. La alternativa de RealAdvisor es un simulador de tasación de viviendas totalmente gratuito que permite al usuario ver la estimación más precisa y actualizada del coste de las viviendas acorde al municipio y región a nivel nacional donde estén ubicadas.

Precio de viviendas y valoración online El coste de una propiedad en España va a depender de 3 factores básicos: el lugar, los metros cuadrados del inmueble y el tipo de propiedad, incluyendo la cantidad de habitaciones que contiene. La herramienta online de RealAdvisor permite una evaluación comparativa del mercado, donde se pueden ver los precios de otras casas y pisos en venta que tengan condiciones similares a la que se está valorando. La búsqueda se puede filtrar según la zona donde estén ubicados.

De igual forma, ofrece la posibilidad de ver el precio de alquileres anuales por metro cuadrado de superficie habitable en caso de que se desee alquilar.

Para mayor precisión, en la página de la empresa se puede encontrar un sistema de tasación gratuito para viviendas específicas. Se trata de una tecnología de valoración automatizada y precisa, basada en inteligencia artificial, que estima el coste según la base de datos de miles de inmuebles. El cálculo se realiza en apenas 3 minutos y se entrega una cantidad adecuada a las condiciones.

La importancia de centrar en el mercado inmobiliario eficiente RealAdvisor se caracteriza por su dedicación con el propietario. Además de la asistencia en la estimación de precios, pone a disposición de los vendedores a los agentes inmobiliarios, el listado de propiedades, servicios con prestamistas y asesoramiento constante, con el fin de crear un sector que reúna a todos los servicios necesarios.

Cada agente es cuidadosamente elegido y evaluado por la empresa para cumplir con ciertos requisitos que comprueben su profesionalidad y experiencia. Asimismo, son instruidos para usar las herramientas de forma correcta.

La compañía cuenta con un gran equipo de expertos con años de experiencia en el área inmobiliaria. Sus registros demuestran más de 200.000 tasaciones de domicilios por año.

