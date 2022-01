IMAP Albia Capital asesora a Alcorta Forging Group en la compra de la planta New Boston Forge de Detroit Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 17:58 h (CET) Alcorta Forging Group (AFG), centenaria empresa de forja con sede en Elgoibar (Gipuzkoa, España), ha adquirido una planta de forja en New Boston (Detroit, MI), a LC Manufacturing Group. La operación se ha realizado con el asesoramiento de IMAP Albia Capital Esta adquisición se enmarca dentro de un proceso de diversificación planificado por AFG desde una doble perspectiva: de mercado, al aumentar sus ventas fuera de Europa, y de producto, al aumentar su presencia en piezas fuera del motor de combustión.

Alcorta Forging Group (AFG) es una empresa con más de 110 años de antigüedad referente en el sector de la forja de carbono y acero inoxidable, que da empleo a más de 200 personas en todo el mundo y con una facturación de más de 70 millones de euros. Con esta adquisición, amplía su presencia internacional, con la una planta de fabricación en América del Norte, además de estar presente también en Francia, República Checa, Alemania, China y Sudáfrica.

Según Lorenzo Mendieta, CEO de AFG, "mediante la incorporación de esta planta, reforzamos nuestro compromiso con la globalización de AFG y con el mercado americano, donde tenemos una oficina Técnico Comercial desde 2013. Tenemos intención de mantener y acompañar a nuestros clientes actuales, así como de desarrollar mercados atrayendo nuevos clientes".

New Boston Forge es una planta de forja con la certificación IATF 16949. Cuenta con una superficie de 4.200 m ², una facturación anual de ~ $ 14M y 45 empleados. Sus 3 prensas de forja (una de 2.000T y dos de 2.500T) se centran actualmente en la producción de piezas más grandes para chasis, camiones pesados y otros mercados fuera de los vehículos ligeros.

Según Pete Baenen, CEO de Lake City Manufacturing LLC ("LCM") "La venta de New Boston a Alcorta es un importante paso hacia adelante para ambas compañías: Para Alcorta, supone una entrada en el mercado norteamericano de forja y para Lake City Manufacturing, supone poder centrarse a futuro en la forja con martillo. LCM dispondrá de esta forma de más capital e inversión para procesos de automatización. Deseamos a Alcorta un enorme éxito y esperamos una provechosa relación entre ambas compañías"

Para Scott Smith, copropietario de LCM: "La estrategia de LCM continúa brindando a los clientes las mejores forjas hechas en Estados Unidos. “Made in America” sigue siendo nuestro sello, ofreciendo forjas de la más alta calidad a un precio competitivo a nivel mundial. Las oportunidades de trabajo y crecimiento de la producción aumentarán para Lake City con gracias a la venta de New Boston. Todo el soporte y la administración seguirán siendo parte de Lake City, MI".

Para relizar la operación AFG ha contado con el asesoramiento de IMAP Albia Capital, una firma especializada en fusiones y adquisiciones, compraventa de empresas, miembro exclusivo en España de la organización IMAP, con presencia en 43 países. Se encuentra entre los 10 primeros asesores independientes del mercado español. A nivel global IMAP cerró 294 operaciones en 2021, y ocupa también de manera sostenida un lugar entre los 10 primeros asesores de M&A a nivel mundial, siendo el primero entre los asesores independientes.

Fuente: Spb_ Servicios Periodísticos

