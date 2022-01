La IV Edición del concurso "Relatos de Arquitectos" volvió a tener sabor castellano manchego Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 18:02 h (CET) Han sido varios los relatos presentados por colegiados de Castilla-La Mancha en esta nueva convocatoria del concurso de narrativa corta que la UAPFE organiza cada año con el fin de mostrar una visión literaria de la arquitectura así como el talento de los arquitectos en el campo de la narrativa. En la edición recién fallada, Siro Morcillo Pérez, de Albacete, ha obtenido una Mención Especial, con el cuarto puesto El concurso de narración corta “Relatos de Arquitectos” organizado por la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España (UAPFE) con carácter bianual, representa una visión literaria de la arquitectura, un incentivo para la riqueza narrativa de la misma y el talento literario de los arquitectos. Se trata de una iniciativa impulsada por el presidente de la UAPFE, Pere González Nebreda, iniciada en 2015 y que ha celebrado en el año 2021 su IV edición, con un éxito creciente en calidad y participación, alcanzando en 2021 el número de 41 relatos admitidos a concurso.

La IV edición del concurso se convocó en junio de 2021, y según rezaban sus bases, la temática de los relatos debía estar relacionada obligatoriamente con la arquitectura y la práctica pericial, o hacer referencia a su ámbito profesional. Además, los trabajos debían ser originales e inéditos, con una extensión máxima de 10 páginas, y su participación estaba abierta a todos los arquitectos colegiados en España.

El fallo del jurado, que estuvo presidido por Marta Vall-llossera Ferrán, vicepresidenta primera del CSCAE y formado por tres miembros del CSCAE y tres miembros de la Junta Directiva de la UAPFE, emitió el fallo en octubre, otorgando a los 3 los mejores relatos, unos premios dotados con 1.100 €, 600 € y 300 €, respectivamente al primero, segundo y tercer clasificado. Además, en esta edición, de manera excepcional, se ha concedido al cuarto relato una Mención Especial sin dotación económica.

La publicación del fallo y la entrega de premios se celebraron en Bilbao, durante la cena de las XIII Jornadas CGPJ-CSCAE, acto en el que también se procedía a la lectura pública, por parte de la Presidente del Jurado, del relato ganador, titulado “El Habitante”, cuya autora es Ángela Pons Martínez. Dicha lectura produjo una honda emoción entre los asistentes, los cuales quedaron gratamente impresionados “por la originalidad de su planteamiento al dotar de alma al objeto arquitectónico y por la atractiva y afortunada formulación de su mensaje central: la caracterización del arquitecto por su sensibilidad hacia la obra construida”, tal como se expresa en el Acta del Jurado.

La Junta Directiva de la UAPFE delegó en el representante de la Agrupación de Arquitectos Peritos y forenses de Castilla la Mancha (AAPF-CM) en esta institución, Pablo León, para la coordinación del jurado de esta IV edición del concurso, quien definía su participación en la edición como muy enriquecedora. “Actuando como vocal-secretario del jurado, quiero destacar la grata experiencia que ha supuesto para mí realizar esta labor, y también la calidad de los relatos presentados, cuya lectura obligada ha sido un auténtico placer”, señala León. La calidad artística de los relatos breves pone de manifiesto la profundidad reflexiva, la sensibilidad y la alta capacidad literaria de los arquitectos, más allá de la mera redacción de informes y memorias, habitual en su ejercicio profesional. “Agradezco su inestimable ayuda a todos los artífices del éxito logrado en esta edición, en particular a los compañeros de la Junta Directiva de la UAPFE, a su presidente Pere González, por depositar en mí su confianza. Gracias a la inestimable colaboración del personal del CSCAE, todo ha sido muy sencillo”, añade León.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla–La Mancha (COACM) ha tenido una más que exitosa participación en las 4 ediciones del concurso, ya que en todas ellas uno de los premiados ha sido un arquitecto del colegio regional. En la primera edición, obtuvo el primer premio el toledano Luis Parages Martínez. En la segunda, también el primer premio fue para José Carlos Rojo Antúnez, actual presidente de la Demarcación de Toledo. En la tercera, obtuvo el tercer premio Belén Bercebal Guerrero, de Ciudad Real y, en la cuarta, ha obtenido una Mención Especial, con el cuarto puesto, Siro Morcillo Pérez, de Albacete.

Como colofón de cada edición del concurso la UAPFE ha publicado una selección de los relatos presentados. Recientemente ha sido publicada la correspondiente a la III edición, y se está trabajando ya en la publicación de los relatos de la IV edición, prevista para las próximas semanas, dada la expectación despertada entre los arquitectos que demandan su pronta publicación, la cual incluye entre sus 25 relatos, varios de los presentados por los colegiados de Castilla – La Mancha.

“Animo encarecidamente a mis compañeros arquitectos a que no dejen de leer los interesantes y amenos relatos de próxima publicación y a que participen en el concurso, presentando un relato en sus próximas ediciones”, termina Pablo León.

De la mano del propio Pablo León, el COACM ha puesto en marcha la Agrupación de Peritos Forenses de Castilla-La Mancha, de la que muy pronto se va a convocar su primera Asamblea, en la que se nombrará su primera junta directiva. La Agrupación de Peritos del COACM trabajará de forma coordinada con la UAPFE, no solo en cuestiones como el concurso de relatos, sino en otras muchas de interés para el colectivo. El COACM informará puntualmente del proceso.

