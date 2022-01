Cesur refuerza su presencia en Aragón y amplía su oferta con titulaciones de formación profesional online Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 15:39 h (CET) Cesur Zaragoza es uno de los centros Cesur en los que se imparte modalidad online, y para el curso que viene tienen previsto aumentar plazas y ciclos formativos. Para el curso 2022/2023 Cesur sigue ampliando su oferta de formación online con más plazas, titulaciones y especialidades en las ramas con mayor demanda de formación y empleo, como son la Sanidad, Informática y Comunicaciones, Marketing y Administración y Gestión El 42,5 % de las ofertas de empleo en Aragón son para titulados en FP según datos de Adecco.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), la modalidad de FP a distancia aumentó en el número de alumnos, un 13,6% en el Grado Medio y un 15,7% en el superior en el curso 2020/2021; frente al crecimiento del 0,8% de la formación presencial de Grado Medio y del 10,5% del Grado Superior.

De forma continuada Cesur analiza las tendencias para ampliar la oferta formativa con nuevos ciclos en modalidad presencial, dual y online, y adaptarla a la demanda de mercado. Por ello, en su centro de Zaragoza, abierto el curso pasado, ha puesto en marcha por primera vez este año ciclos de formación online. En su primera convocatoria, el centro de Zaragoza ya cuenta con casi 150 alumnos en esta modalidad, siendo uno de los centros Cesur que va a seguir ampliando el número de plazas y ciclos formativos en modalidad a distancia. “En los próximos años la oferta online del centro de Cesur en Zaragoza tenderá a equipararse a la presencial, además de poder contar con ciclos punteros y en auge según lo que marque la demanda” explica Ana González, coordinadora general de la formación profesional online en Cesur.

Los primeros ciclos que se imparten en este curso en formato online en el centro de Zaragoza son de la familia sanitaria, y de comercio y marketing, respondiendo así a la alta demanda de estas titulaciones entre los alumnos de la región. De hecho, según datos del Departamento de Educación de la región, en Aragón la formación profesional de la familia sanitaria es la más demandada por alumnos de ESO y bachillerato, y sus ciclos cuentan con una nota media de corte en torno al 8. “La alta calificación de acceso pone de manifiesto la necesidad de aumentar el número de plazas para cursar estos ciclos, y la nueva oferta de Cesur Zaragoza espera ayudar a los alumnos a obtener la titulación deseada” comenta González.

La formación online que se suma en el centro de Zaragoza sigue unos criterios de excelencia y calidad rigurosos. Como explica Ana Gonzalez “es necesario trabajar ampliando la oferta formativa sin perder la excelencia y calidad de las formaciones, adaptando nuestra plataforma virtual a las necesidades del alumnado, incluyendo contenidos multimedia, gamificados, respaldados de tutores activos y dinámicos que convierten la experiencia online en una relación cercana y personal, haciendo al alumnado sentirse parte de un grupo, y olvidando la tradicional y fría modalidad a distancia de antaño”.

La formación profesional se está convirtiendo además en una de las grandes fuentes de empleo de España, y de hecho el 42,5% de las ofertas de empleo que se publican en Aragón están orientadas a titulados en FP según datos de Adecco. Esto significa que 4 de cada 10 nuevos puestos de trabajo de la región se cubren con profesionales que han cursado algún ciclo formativo en FP. Una realidad que avala el Observatorio de la FP y que sitúa la prima de empleo (tasa de ocupación) de los titulados en FP en Aragón por encima de los 24 puntos porcentuales respecto a los graduados universitarios en 2020.

La modalidad online busca mejorar el acceso a esta formación profesional y, como afirma Ana González, “la formación a través de espacios virtuales de aprendizaje no es una opción pasajera, está aquí desde hace ya años y se convertirá en la opción con mayor número de matrículas sin duda. De hecho, en Cesur, este curso 2021/22 ha sido el primero en que tenemos más matrículas en modalidad online que en la presencial contando todos nuestros centros”.

Cesur impulsa la formación online en todos sus centros

Los centros Cesur son un reflejo de la tendencia de crecimiento que está experimentando esta modalidad de formación profesional, y es que el número de alumnos que cursa su grado de FP en formato online en sus centros ha crecido este curso por encima del 60% respecto al año anterior. Un aumento que además consolida la tendencia ya vista en 2020, curso que registró un crecimiento por encima del 70% en los alumnos a distancia respecto a 2019.

Atendiendo a esta tendencia, Cesur ha adaptado su oferta de formación profesional online y ha duplicado las titulaciones en esta modalidad en los últimos dos años. De hecho, para el curso 2022/2023, trabajando en esta línea, ha anunciado más plazas, ciclos y especialidades para que los alumnos de toda España puedan acceder a los grados medios y superiores de FP de forma sencilla.

“En los últimos años la formación en modalidad online está sufriendo un crecimiento tanto en volumen de alumnado como en transformación y evolución desde el punto de vista digital. Esta evolución se ha potenciado exponencialmente tras la crisis sanitaria, que provocó la aceleración de toda esa transformación. En Cesur, aunque ya teníamos una amplia oferta formativa en este formato, tenemos como objetivo reforzar anualmente el número de plazas y títulos para responder a la demanda social actual” concluye González.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cesur refuerza su presencia en Aragón y amplía su oferta con titulaciones de formación profesional online Qué 5 cosas son las que más estresan en la ‘cuesta de Enero’, según Co&Co Training Schneider Electric se une a Spain DC para reforzar el desarrollo de los centros de datos en España Schneider Electric y proveedores de IT plantan árboles para compensar el impacto European Partner Summit Schneider Electric en el Top 25 del ranking Corporate Startup Star