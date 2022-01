Cremas de frutos secos, producto estrella en los desayunos, según FITstore Emprendedores de Hoy

viernes, 14 de enero de 2022, 14:44 h (CET)

El delicioso sabor y todas las propiedades beneficiosas de un producto como la avellana son los protagonistas de la crema para untar que ofrece la tienda online FITstore a través de su marca FITstyle, creada por emprendedores españoles con el objetivo de ayudar a quienes siguen una alimentación saludable y necesitan incorporar a su dieta productos de la mejor calidad a precios razonables.

Como FITspread White Praliné se conoce este producto que los líderes de la empresa llaman “el buque insignia de FITstyle”, por ser el más vendido. Hoy, la nueva crema de avellanas de FITstore está disponible en una versión mejorada para seguir acaparando las preferencias de los consumidores.

Con más de 1.000 referencias en diversas categorías de alimentos saludables, esta empresa se enorgullece de haberse posicionado en solo 2 años como una de las tiendas online especializadascon uno de los mayores stocks de Europa. Las cremas o crema de frutos secos son el producto estrella del catálogo, que garantiza la preparación de múltiples recetas, dulces o saladas, para darse un gusto y a la vez cuidar la dieta.

Elaboración artesanal de los productos Una de las preocupaciones de los amantes de la vida fit es que gran parte de los alimentos sin azúcar que adquieren vienen endulzados con maltitol, un polialcohol que, al ser consumido en ciertas cantidades, tiene un efecto laxante. FITstore le gana la batalla a la resaca estomacal, al disponer no solo de la popular crema de avellanas, sino de diferentes versiones como la mantequilla de anacardo, la de cacahuete, de almendras, pistacho y muchas más, ricas en grasas saludables, libres de maltitol y enriquecidas con proteínas.

El secreto de estas preparaciones es su elaboración completamente artesanal, desde el tueste hasta el procesamiento de los frutos secos, lo que da como resultado productos únicos en sabor y textura.

En sus presentaciones de 200 y 500 gramos, la FITspread White Praliné está constituida en un 97 % de avellanas y tiene aroma a chocolate blanco, representando un gran aporte de fibra y proteínas. Además, no contiene lactosa ni gluten.

Otra versión pionera de la categoría de cremas untables es la de choco-avellana FITspread Hazelnut Cocoa, con 68 % de avellanas y un inigualable sabor a cacao. Ambas versiones forman parte de una oferta de más de 30 opciones de sabores ideales para elaborar pasteles, acompañar frutas, yogures, tostadas o para simplemente disfrutarlas solas.

Los líderes de la marca han incorporado la versión deluxe Upside Downde esta y otras mantequillas, para que el proceso natural de decantación en el que el aceite queda en la superficie se resuelva fácilmente, logrando una mejor textura y conservación.

Productos de alta calidad Un equipo de más de 30 profesionales en disciplinas como nutrición y varios deportes comprueba la calidad de cada producto que lanza FITstore al mercado español y de toda Europa.

El hecho de sentirse y verse bien encuentra los mejores aliados en los productos de calidad premium de la marca FITstyle, elaborados con amor y dedicación por un equipo que mejora sus fórmulas cada día con el objetivo de complacer a sus consumidores al ofrecerles la mejor calidad, el sabor perfecto y un ahorro considerable en comparación con otras firmas.

