Schneider Electric en el Top 25 del ranking Corporate Startup Star

viernes, 14 de enero de 2022, 15:02 h (CET) Schneider Electric ha sido incluida entre las 25 principales empresas del ranking Corporate Startup Star de 2021 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido incluida entre las 25 principales empresas del ranking Corporate Startup Star de 2021.

Por sexto año consecutivo, las startups han nominado a las empresas que consideran más activas en materia de innovación abierta para los prestigiosos premios anuales Corporate Startup Stars. Lanzados por Mind the Bridge en el marco de la iniciativa Startup Europe Partnership de la Comisión Europea en 2016, los premios se han ampliado a nivel mundial gracias a una asociación con la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

"Al adoptar un modelo de innovación abierta, las empresas no buscan generar ideas pioneras por sí solas, sino utilizar o aprovechar las ideas internas y externas existentes que les permitan ser más eficaces en la gestión de los costes y los riesgos y acelerar el desarrollo tecnológico", comenta John W.H. Denton AO, Secretario General de la Cámara de Comercio Internacional. "De este modo, la innovación puede concebirse como un continuo. En consecuencia, una característica clave del modelo de innovación abierta es su flexibilidad y, a través de los Premios, estamos dando una luz merecida a aquellas empresas que están marcando el camino a otras y permitiendo que más empresas aseguren la paz, la prosperidad y las oportunidades para todos".

A medida que avanzamos hacia un futuro sostenible y electrificado, Schneider Electric, reconocida como la empresa más sostenible del mundo en 2021 por Corporate Knights, está aprovechando su gran trayectoria de liderazgo tecnológico para desarrollar soluciones innovadoras que aumenten la eficiencia y reduzcan las emisiones.

El programa Innovation at the Edge invierte en nuevas ideas, tecnologías emergentes y modelos de negocio que desafían y complementan a la Schneider Electric de hoy. Desde asociaciones, sembrando y acelerando startups, incubaciones y empresas conjuntas con firmas establecidas, están cubriendo el mundo y trabajando con emprendedores para convertir ideas audaces en realidad.er el artículo ente

