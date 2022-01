Schneider Electric y proveedores de IT plantan árboles para compensar el impacto European Partner Summit Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 15:06 h (CET) Schneider Electric ha plantado 7.500 árboles en toda Europa, en colaboración con la organización de reforestación Tree Nation. La iniciativa se utiliza para ayudar a compensar el carbono utilizado por la celebración de eventos digitales como el evento europeo de socios de la empresa a principios de este año. El compromiso celebra el poder de las relaciones entre socios, agradeciendo su asistencia mediante la plantación de miles de árboles Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, reconocida como la empresa más sostenible del mundo por Corporate Knights, ha anunciado que ha plantado 7.500 árboles en Europa, para contribuir a la compensación de cualquier emisión de carbono asociada a la celebración del European Partners Summit. Aunque el evento fue virtual, Schneider Electric ha identificado la oportunidad de mitigar totalmente sus emisiones y ha trabajado con la organización sin ánimo de lucro Tree Nation para llevar a cabo el proyecto.

Al organizar la Cumbre como un evento en línea, Schneider Electric y sus socios del canal de TI evitaron las emisiones en circunstancias normales asociadas a los viajes, el alojamiento y el uso de recursos físicos de los organizadores y los delegados.

El programa Schneider Sustainability Impact

La empresa ha estimado el uso de energía asociado al evento virtual, compensando 1.100 toneladas de CO2 como parte del programa Schneider Sustainability Impact (SSI), que establece los objetivos 2021-25 y se centra en la visión más amplia de sostenibilidad de Schneider Electric, en el camino hacia los objetivos Net Zero 2030.

Rob McKernan, SVP Secure Power Europe Region en Schneider Electric, ha comentado la iniciativa: "Nuestro European Partners Summit es un ejemplo de cómo las tecnologías digitales han permitido a las empresas adaptarse y superar los retos de la pandemia. Aunque la naturaleza virtual tiene implicaciones menos obvias sobre la sostenibilidad sin la necesidad de viajar, todavía debemos responsabilizarnos y abordar el impacto del carbono. Estoy orgulloso de poder devolver a la tierra nuestra asociación con Tree Nation. Como la empresa más sostenible del mundo, nos hemos propuesto ayudar y apoyar a nuestra comunidad de socios y a los usuarios finales de las soluciones de Schneider Electric en sus propias ambiciones de sostenibilidad. Nos gustaría dar las gracias a todos los invitados que no sólo asistieron y se implicaron en el evento sino que también apoyaron esta iniciativa plantando con éxito miles de árboles en Europa.”

Tree Nation y su trabajo con Schneider Electric

La plantación de árboles es una de las formas más directas de tomar medidas tangibles contra la deforestación y el consiguiente aumento de las emisiones de carbono. Según Tree Nation, al absorber y almacenar CO2 de la atmósfera, un solo árbol puede compensar unos 250 kg de emisiones de carbono durante su vida, aunque las estimaciones varían.

Schneider Electric ha estado trabajando con Tree Nation en un proyecto a largo plazo para reducir el impacto medioambiental de las operaciones de socios y proveedores mediante la plantación de árboles. Esta asociación demuestra el compromiso continuo de Schneider Electric de demostrar su liderazgo en materia de sostenibilidad medioambiental y de reducir el impacto medioambiental del uso de la energía en el sector de las tecnologías de la información, tal y como se recoge en el informe sobre la economía digital y el impacto climático.

El SSI representa la traducción de los 6 compromisos a largo plazo de Schneider Electric en una selección de 11 programas altamente transformadores e innovadores. Los resultados se publican trimestralmente, se auditan anualmente y se vinculan a planes de incentivos a corto plazo para los directivos del Grupo. Una adición notable al SSI en 2021 es el aspecto local, con el objetivo de desplegar acciones locales en los más de 100 mercados en los que opera el Grupo con el fin de empoderar mejor a todos los líderes y colaboradores para desbloquear impactos locales significativos.

La iniciativa del European Partner Summit continúa el impulso de la empresa hacia sus objetivos más amplios de SSI, movilizando el apoyo de empleados, socios y clientes. También apoya los objetivos del Proyecto Cero Carbono de Schneider Electric, que pretende reducir drásticamente sus emisiones de alcance 3. A este programa ya se han unido más de 900 de los principales proveedores de la empresa, a los que Schneider Electric formará y apoyará para que reduzcan sus emisiones de carbono en un 50% en los próximos 5 años.

En el futuro, Schneider Electric se esforzará por compensar las emisiones asociadas a la celebración de conferencias virtuales sobre el canal de TI en Europa, incluido el Canalys Forums EMEA 2021 de octubre, reforzando el papel crucial de los socios del canal y los clientes de Schneider Electric en la lucha contra los efectos del cambio climático.

Para saber más sobre la SSI 2021-25 de Schneider Electric y sus credenciales de empresa sostenible en general, visitar el sitio web de la empresa: https://www.se.com/es/es/about-us/sustainability/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.